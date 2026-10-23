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アントニオ・コンテ氏がSNSで、自身の去就を巡り強まる憶測に直接言及した。ナポリの前監督には現在、マンチェスター・ユナイテッドとユヴェントスが強い関心を寄せているが、コンテ氏は適切な条件が整った場合にのみ次の決断を下すと強調している。

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コンテ、近い将来の監督復帰を否定

ここ数週間、監督人事を巡る動きが活発化し、その話題の中心にはコンテがいる。ナポリでの成功を収めた指揮を経て、同監督はマンチェスター・ユナイテッドの次期監督の最有力候補として広く名前が挙がっている。同クラブではマイケル・キャリックに大きな重圧がかかっているほか、ユヴェントスがルチアーノ・スパレッティと袂を分かつ場合には、コンテが古巣に戻る可能性も取り沙汰されている。しかし、コンテは今回、新たなクラブとの契約が成立に近づいているとの主張を否定した。

自身の複数のSNSで公開した詳しい声明で、チェルシーとインテルの元監督は、監督業への復帰を急いでいないことを明確にした。「私の名前は数多くのクラブと結び付けられているが、現時点で進んだ段階にある交渉はない」と、コンテが発表した声明を『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えた。「ナポリでの素晴らしく成功に満ちた指揮を終え、いつ、どのように監督業に戻るかを見極めるため、必要な時間をかける。適切な条件が整ったと考えたときに、慎重に決断する」

金銭面の要求を巡る噂を否定

オールド・トラッフォードやトリノ行きの噂にとどまらず、複数の報道では、コンテが高額な金銭的要求を示し、選手補強の全権を求めているとも伝えられていた。一部のメディアは、コンテの「強い個性」が一部のクラブ首脳陣との交渉で障害になっていると主張した。コンテはこうした具体的な話を全面的な作り話だと速やかに否定。踏み込んだ話し合いが行われていない以上、自身の報酬や性格について論じるのは時期尚早だと指摘した。

コンテ監督は、憶測に基づく報道によって自身の仕事上の評価が不当に決め付けられていると、明確な姿勢を示した。「私が、名前の挙がっているクラブにすでに提示したとされる金銭的要求や全権を求める要求、さらには私の『強い個性』と表現されるものに関連する懸念について読んだ。これらは根拠のない話だ。現状、そのような評価の根拠となる具体的な材料はない」とコンテは付け加えた。

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契約の可能性を検討する条件

コンテの声明は、今後の話し合いにどう臨むかを示すものでもあった。条件について話すのは、正式なプロジェクトが提示されてからに限るとの考えを示した。適切な機会には引き続き前向きだが、監督とクラブの経営陣が互いを尊重することが不可欠だと強調している。こうした条件を公に示すことで、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナを去った後の自身の進路を巡る議論の主導権を取り戻した。

「具体的な機会が生まれれば、そのときに当該クラブと話し、互いの必要と、監督としての私の仕事を特徴づけるものを尊重しながら、契約の可能性について条件を共に検討する」と、イタリア人指揮官は説明した。「それまでは、私の要求や今後の仕事に関するいかなる見方も単なる憶測であり、事実と見なすことはできない」

大きな決断を巡る待機

現在マンチェスター・ユナイテッドで危機が進行していることを踏まえると、今回の声明のタイミングは特に興味深い。マンチェスター・ユナイテッドはコモに屈辱的な敗北を喫し、キャリックの立場に厳しい視線が注がれている。クラブ首脳陣は現監督を当面支持する姿勢を示しているものの、プレミアリーグの強豪には依然としてコンテの存在が大きく影を落としている。同様に、セリエAで再び支配的な存在となることを目指すユヴェントスも、監督市場を注意深く見守っている。今のところ、サッカー界は待つしかない。アリアンツ・スタジアムへの復帰であれ、オールド・トラッフォードへの移籍であれ、コンテは次の監督就任が自身の条件と時期に沿ってのみ実現することを明確にし、関心を寄せるすべてのクラブにその姿勢を示した。