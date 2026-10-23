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アントニオ・コンテ監督はマンチェスター・ユナイテッドへの就任の可能性にゴーサインを出したと報じられている。しかし、かつてチェルシーとユヴェントスを率いた同監督は、就任に同意する前に2つの重要な要求を提示した。惨憺たる成績が続くマイケル・キャリックに厳しい目が向けられる中、イタリア人指揮官はオールド・トラッフォードでの立て直しを担う有力候補の一人として浮上している。

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コンテ、ユナイテッド首脳陣に厳格な条件を提示

チャンピオンズリーグでコモに1-4と大敗した後、マンチェスター・ユナイテッドの幹部がコンテに接触したと報じられている。水曜夜には話し合いが進展し、コンテはプレミアリーグ復帰に強い関心を示した。しかし、『ラ・レプッブリカ』の報道によると、同監督はオールド・トラッフォードでの指揮を引き受ける前に、厳格な条件を2つ提示している。

コンテは、新加入選手全員が自身の明確な戦術構想に合致するよう、クラブの補強戦略に対する全権を求めている。さらに、ナポリとインテルで指揮を執った同監督は、現在の指導体制を引き継がず、自らのスタッフを自由に任命できることも要求。ユナイテッド首脳陣は選択肢を検討する中で、これらの厳しい条件を受け入れるかどうか見極めている。

次期監督人事を巡り首脳陣の意見が分かれる

Getty Images

一方、キャリックが解任された場合に指揮を託す最適な候補を巡り、クラブ首脳陣の意見は割れていると報じられている。コンテは有力候補の一人だが、ジェイソン・ウィルコックスとクリストファー・フィフェルは、クラブが次に取るべき方針について異なる考えを持っている。

フィフェルは再建を任せる候補として、元バイエルン・ミュンヘン監督のユリアン・ナーゲルスマンを積極的に推している。一方、ウィルコックスは、チームを直ちに安定させるため、プレミアリーグで実績のある監督を望んでいる。

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ウィルコックスはコンテに加え、国内クラブの監督を中心とした候補者リストを作成した。コンテとの合意に至らなかった場合、ニューカッスル・ユナイテッドのエディ・ハウ、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー、アストン・ヴィラのウナイ・エメリも現実的な代替候補と見られている。

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コモ戦の惨敗後も、キャリックは解任の憶測を意に介さず

一方、ユナイテッドが今季最初の11試合でわずか2勝にとどまる中、キャリックは続投を懸けた立場にある。自身の去就を巡る憶測が強まっているものの、45歳の指揮官は、自分の職を守ることよりも、チームの水準が憂慮すべきほど低下していることを第一に懸念していると強調した。

イタリアでの大敗後、ユナイテッドの指揮官はこう語った。「いいか、自分の立場についてはまったく考えていない。［考えているのは］サポーターのことだ。私もあれを見ていた一人で、まったく満足できなかった」

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「今は私自身や、そのことについての私の気持ちが問題ではない。チームとして、フットボールクラブとして、どんな姿を見せたいか、どんな姿であるべきかが重要だ。先ほども言ったように、結果には良い時も悪い時もある。だが、一定のやり方でやらなければならない。あれはそうではなかった」

ボーンマス戦がキャリックの運命を左右する可能性

Getty Images

キャリックは今週末に行われるユナイテッドのプレミアリーグ、ボーンマス戦でもベンチで指揮を執る見込みだ。厳しい立場にある同監督は金曜日にメディアの取材に応じる予定で、自身の続投とコンテを巡る噂の双方について厳しい質問を受けることは避けられない。

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首脳陣が外部の候補者と公然と話し合いを進める中、キャリックがオールド・トラッフォードでさらに時間を得るには、ボーンマス相手の快勝が必要だ。クラブが監督交代に踏み切り、コンテの要求を受け入れるかどうかは、今後数日間の結果が最終的に左右する。







