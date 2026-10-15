トラブゾンスポルは木曜日、カンファレンスリーグで快勝を収めた。フィンランドのタンペレで行われたKuPS戦では、モハメド・サラーのゴールやアンドレ・オナナのPKストップもあり、4-2で勝利。だが、守護神は最初の失点時には精彩を欠いていた。

サラーは開始3分、絶妙なタイミングでパウル・オヌアチュを裏へ送り出し、早くも存在感を示した。ナイジェリア人ストライカーは冷静にGKヨハネス・クライドルの守るゴールへ決め、先制した。

前半終了間際には、トーマス・ライス監督率いるチームが再び得点。好位置にいたサラーが左足で放ったシュートは、クロスバーの下側をたたいて美しくネットを揺らした。スコアは0-2となった。

両チームの力の差は大きく、トラブゾンスポルは後半にもそれを得点で示した。フランクリーノ・ジュが2度目のシュートをクライドルの背後へ決めた。

危なげなく試合を進めていたトラブゾンスポルだったが、思わぬ形で失点する。ペッテリ・ペンナネンの内側に曲がるCKに対してオナナが前へ出たため、直接ゴールに入る「オリンピコ」を防ぐには戻りが遅すぎた。

その後、KuPSがPKを獲得し、試合は一気に緊迫しかけた。PEC、デ・フラーフスハップ、FCエメンでプレーしたピオトル・パルジシェクのキックはオナナにしっかりと止められ、こぼれ球からのシュートも大きく枠を外れた。

アディショナルタイムにはフランクリーノがこの日2点目を挙げ、最後にグスタフ・エングヴァルが得点。フィンランドのクラブでプレーするスウェーデン人は、至近距離からオナナの腕を経由してゴールを決めた。スコアは2-4となった。



