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ライブ
OnanaGetty
Jonathan van Haaster
翻訳者：

アンドレ・オナナ、トラブゾンスポルのフィンランドでの敵地勝利で功罪両面の主役に

クオピオン・パロセウラ 対 トラブゾンスポル
クオピオン・パロセウラ
トラブゾンスポル
UEFAカンファレンスリーグ

トラブゾンスポルは木曜日、カンファレンスリーグで快勝を収めた。フィンランドのタンペレで行われたKuPS戦では、モハメド・サラーのゴールやアンドレ・オナナのPKストップもあり、4-2で勝利。だが、守護神は最初の失点時には精彩を欠いていた。

サラーは開始3分、絶妙なタイミングでパウル・オヌアチュを裏へ送り出し、早くも存在感を示した。ナイジェリア人ストライカーは冷静にGKヨハネス・クライドルの守るゴールへ決め、先制した。

前半終了間際には、トーマス・ライス監督率いるチームが再び得点。好位置にいたサラーが左足で放ったシュートは、クロスバーの下側をたたいて美しくネットを揺らした。スコアは0-2となった。

両チームの力の差は大きく、トラブゾンスポルは後半にもそれを得点で示した。フランクリーノ・ジュが2度目のシュートをクライドルの背後へ決めた。

危なげなく試合を進めていたトラブゾンスポルだったが、思わぬ形で失点する。ペッテリ・ペンナネンの内側に曲がるCKに対してオナナが前へ出たため、直接ゴールに入る「オリンピコ」を防ぐには戻りが遅すぎた。

その後、KuPSがPKを獲得し、試合は一気に緊迫しかけた。PEC、デ・フラーフスハップ、FCエメンでプレーしたピオトル・パルジシェクのキックはオナナにしっかりと止められ、こぼれ球からのシュートも大きく枠を外れた。

アディショナルタイムにはフランクリーノがこの日2点目を挙げ、最後にグスタフ・エングヴァルが得点。フィンランドのクラブでプレーするスウェーデン人は、至近距離からオナナの腕を経由してゴールを決めた。スコアは2-4となった。


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