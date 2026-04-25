アンドレ・オナナは数年間の出場停止処分を受ける恐れがある。

複数の海外メディアによると、アンドレ・オナナはカメルーンサッカー協会から激しい批判を受けている。元アヤックスのGKである彼は、サミュエル・エトー会長を怒らせる深刻な告発を行った。

両者の対立は根深く、2022年W杯では当時のリゴベール・ソング監督とも戦術を巡って衝突した。

当時代表から追放されたが、後に復帰。しかし昨年、代表で獲得したボーナスが支払われていないとSNSで主張し、再び騒動になった。

「ボーナスを支払ってくれない」と怒るオナナは、「この資金が本当に国内サッカーに使われているのか疑わしい」と続けた。

この発言に怒ったエトオ会長は、今年初めのアフリカネイションズカップでオナナを代表から外した。直近の国際試合期間も招集外が続いている。

海外メディアは、オナナの発言がさらに波紋を呼ぶと懸念。スペイン『ディアリオ・AS』は、協会が次回総会でオナナに数年間の出場停止を科す可能性を報じている。

これにより代表戦出場は53試合で止まる見込みだ。現在30歳の彼は、今シーズンマンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍したトラブゾンスポルでプレーしている。以前、インテルとアヤックスでプレーした経験もある。