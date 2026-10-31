共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのMFアンドレイ・サントスが、7月にプレミアリーグのライバルであるチェルシーからの5000万ポンドでの移籍を決めた、夏の急展開の交渉について明かした。土曜日にスタンフォード・ブリッジへ戻るのを前に、ブラジル人MFは、家族での定期的な通院中に突然、キャリアを変える電話を受けた経緯を語った。

広告

急展開の交渉で夏の移籍が決定

サントスは7月13日、2031年6月までの5年契約を結び、ロンドン西部からオールド・トラッフォードへの移籍を完了した。移籍金は当初の4800万ポンドに追加条項による200万ポンドを加えた額で、マイケル・キャリック監督による中盤再編の一環として獲得された。マンチェスター・ユナイテッドから最初の打診を受けたブラジル人MFは、すぐに対応を迫られた。交渉開始から48時間以内に、イングランドの両クラブ間で合意が成立した。

駐車場での電話が移籍のきっかけに

幼少期から応援していたヴァスコ・ダ・ガマでトップチームでのキャリアを始め、チェルシーに加入したサントスは、ノッティンガム・フォレストとフランスのストラスブールへの期限付き移籍を経て、チェルシーのトップチームに定着した。昨季は公式戦43試合で3得点を記録し、スタンフォード・ブリッジでレギュラーの座を確立。プレシーズントレーニングへの復帰予定日を数日後に控えた中、ユナイテッドが獲得に動いた。

『ESPNブラジル』のインタビューで、サントスは移籍の経緯を振り返った。「本当に急な話でした。子どもたちを小児科に連れていく途中、代理人から『ユナイテッドがあなたと面談したがっている。いつ時間があるか』と聞かれたんです。『今すぐ』と答えました」

「車を止めて、妻と子どもたちを診療所に残し、駐車場で会長と監督との電話に出ました。その面談の2日後には、チェルシーに戻る予定でした」

広告 広告

飛行中に交渉が進展、ロンドンへの帰路が変更に

診療所の駐車場で個人条件について話したサントスは、チェルシーのチームメートと再合流するつもりで、イングランドの首都へ向かう飛行機に乗った。しかし、飛行中に両クラブ間の交渉が急速に進み、着陸前に移動の予定が変わった。

Related Topics

次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

移籍が認められたと知った瞬間について、サントスはこう続けた。「飛行機が行程の半ばに差しかかった頃、代理人から電話がありました。『アンドレイ、すべてが変わった。もうそこへ行く必要はない。マンチェスターへの合流に向けて荷物をまとめてくれ』と言われたんです。とても慌ただしかったですが、ありがたいことにすべてうまくいきました。ここにいられてうれしいです」

マンチェスターに加入して以降、サントスは2026-27シーズンの公式戦で9試合、計490分に出場。プレミアリーグでは5試合に出場し、そのうち3試合で先発した。イエローカードを3枚受けている一方、得点とアシストはまだ記録していない。

広告

古巣とのスタンフォード・ブリッジでの再会へ

サントスは今週土曜日のプレミアリーグ第9節で、古巣と早くも再会する。苦戦するマンチェスター・ユナイテッドは、チェルシーとのアウェー戦に臨む。開幕からの不振によりキャリック監督への重圧は増しており、ユナイテッドは8試合で勝ち点わずか7の16位に低迷している。新天地のチームがシーズンを好転させるには、サントスがロンドン西部での一戦で好結果をつかむ助けとなることが重要だ。