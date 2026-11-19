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ウクライナサッカー協会がミハイロ・ムドリクに激怒している。ドーピングによる出場停止でここ数年プレーできなかった同選手は、今週、その責任は代表チームにあると主張した。アンドリー・シェフチェンコは受け入れられないとしている。

25歳のムドリクは、禁止物質メルドニウムの検査で陽性となり、2024年11月から2026年7月までプレーを禁じられた。今シーズン、チェルシーから期限付きで加入したトッテナム・ホットスパーで復帰を果たした。

代表通算28試合に出場しているムドリクは、今週、代表チームに責任があると主張した。「ウクライナ代表チーム内の環境、状況は……」と、Guest of Gordonに語った。「あんなものは存在してはならなかった」

「おそらく公の場ではまだ話していなかったが、今、話す。メルドニウムという薬のことは聞いたこともなかった。東欧でしか手に入らない薬だ」

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「僕の体に入ったとすれば、ウクライナでしかあり得ない。イングランドにはそんな薬はない」とムドリクは断言した。かつて名ストライカーとして活躍し、現在はウクライナサッカー協会（UAF）の会長を務めるシェフチェンコが反論した。

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「UAFとウクライナ代表チームについて、厳しい発言があった」と、シェバはThe Athleticへの声明で述べた。「誠実かつプロフェッショナルに仕事をしている我々のスタッフに対する、根拠のない中傷だ」

「ミハイロがチェルシーの選手になった後、クラブはUAFに書簡を送り、代表の合宿中に彼に薬を与えないよう求めた」

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「代表スタッフはその要請に従った。セルヒー・レブロフ代表監督は、ミハイロが合宿に個人スタッフ2人を帯同させることも認めた。まさにその2人が彼のトレーニング計画と回復状況を見守り、日々の生活を支えていた」

「UAFはこの件で必要な確認をすべて行った。ムドリクの代理人側に求められた情報を提供し、この件に携わる人々とも連絡を取り続けている」とシェフチェンコは続けた。

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「私は長年、代表チームで働いてきた人々を知っている。彼らを信頼している。これまでの間、チーム内では、彼らの専門性に疑問を抱かせるような出来事は一度もなかったからだ。ミハイロに自分の発言を裏付ける証拠があるなら、提示してほしい」

「そうした証拠がないなら、公の場で告発を撤回し、誠実さと専門性を疑われた人々に謝罪することを期待する」とシェフチェンコは述べた。

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なお、ムドリクのトッテナムでの出場はまだ1試合だけだ。現在、このウイングは長引く足首の負傷に悩まされている。ロベルト・デ・ゼルビ監督が今週末、近況を明らかにするとみられる。