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スペイン王立サッカー連盟（RFEF）は、同じプロ選手の死亡につながった試合中の痛ましい出来事を受け、アンドラのGKヘスス・オウォノに12試合の出場停止処分を科した。この処分は、テネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルが亡くなってから10日後に下された。

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テネリフェで起きた死亡事故

事故は11月2日のテネリフェ戦終盤、オウォノが自身のペナルティーエリアを大きく飛び出した際に起きた。中盤で浮き球を競り合う中、GKのオウォノが30歳のストライカーの胸を打ち、即座にレッドカードを提示された。

ヘスス・デ・ミゲルは衝突後に心停止に陥り、翌日、亡くなった。死去から10日後の金曜日、スペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会は、オウォノが「過剰な力」を用いたと判断し、上限となる12試合の出場停止処分を科した。

規律委員会、上限の処分を科した理由を説明

規律委員会は最も重い処分を科した理由について、主審による接触場面と、その後の深刻な結果に関する報告を直接の根拠として挙げた。

声明では次のように説明した。「今回の手続きで検討対象となった行為の評価は、主審の報告書に明記された事実に基づかなければならない。報告書には、当該選手が『ボールがインプレーの間に、過剰な力を用いて脚で相手選手の胸を激しく打った』ため退場を命じられたと記されている」

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「この出来事によってヘスス・デ・ミゲルが死亡したという悲劇的な結果は、広く知られている。記された行為の性質と、それに伴う状況を踏まえると……上限となる12試合の出場停止処分は妥当である」

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精神面への影響と法的な捜査

この悲劇はオウォノに精神的な深い影響を及ぼしている。オウォノは以前、クラブを通じて声明を発表し、ヘスス・デ・ミゲルの家族に哀悼の意を伝えていた。アンドラのカルレス・マンソ監督は木曜日、クラブとしてGKの復帰を急がない考えを強調した。

マンソ監督は「彼はこの状況に深く心を痛めている。復帰したいと思うかどうか、そしていつ復帰したいと思うかを、完全に自由に決められるよう、彼に時間を与える」と語った。

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競技上の処分にとどまらず、この事故はスペインで法的な捜査の対象にもなっている。警察は過失致死の可能性について捜査を開始した。スペインの法律では、事故を含む自然死以外のすべての死亡について司法による調査が義務付けられている。

オウォノの復帰時期は未定

検察はオウォノに対する正式な刑事手続きが始まる可能性は低いとの見方を示しているが、司法による調査は死亡事故後の通常の法的手続きとして続いている。

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ピッチ上では、オウォノは出場停止処分により今後12試合を欠場する。ただし、アンドラは再びプレーする準備ができたと感じる時期の判断を本人に全面的に委ねており、公式戦への復帰時期は決まっていない。