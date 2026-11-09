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アンドニ・イラオラは、リヴァプールが憂慮すべき不調に歯止めをかけるには、クリスタル・パレスに3-1で勝利したプレミアリーグの一戦がどうしても必要だったと認めた。リヴァプールは国内と欧州の舞台で連敗を喫した厳しい1週間を経て、大きなプレッシャーを背負いながらセルハースト・パークに乗り込んだ。

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勝利への復帰

アレクシス・マック・アリスター、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンデル・イサクのゴールにより、アウェーのリヴァプールはロンドン南部で貴重な勝ち点3を獲得した。拮抗した前半を終え、リヴァプールが1点をリードして折り返したのは、アリソンの決定的なセーブによるところが大きかった。

後半に入ると、リヴァプールは粘り強いクリスタル・パレスを相手に試合を完全に支配した。当初は相手の守備ブロックを前に最後のパスが通らなかったが、リードを奪ってからは生まれたスペースを素早く生かした。

イラオラ監督、セルハースト・パークでの勝利を分析

イラオラ監督は、先日のフェネルバフチェ戦での敗戦を経て、難しいアウェー戦を乗り切ったことに安堵を示した。

「特に先日トルコで敗れた後だけに、間違いなくこの勝利が必要だった。またアウェーでの試合だったし、こういうスタジアムで勝つ方法を見つけなければならない。勝ち点3を取れてとてもうれしい」と監督は説明した。

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戦術面での変化については、こう付け加えた。「前半はかなりオープンな展開で、両チームにチャンスがあった。アリソンのセーブは我々にとって決定的だった。前半終了までに1-0とするうえで、先制点は重要だった。後半は守備がはるかに良くなり、試合もよりうまくコントロールできた。

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「後半、リードしていると攻撃に使えるスペースがあり、ずっとやりやすくなる。前半は違った。相手は低い位置で守備ブロックを敷いていた。我々はライン間で良い位置を取れていたが、最後のパスをうまく出せなかった」

ソボスライのコンディションに新たな懸念

貴重な勝利に水を差したのは、ドミニク・ソボスライに生じたかもしれない問題だ。ハムストリングの不調から回復後、リーグ戦で初めて先発したハンガリー人MFは、前半に打撲を負い、間近に控える代表での活動への参加が危ぶまれている。

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「ドムは後半、間違いなく100％の状態ではなかった」とイラオラ監督は明かした。「今、最も避けたいのは代表戦で選手を失うことだ。前回の代表ウィークでは、アレックス、コーディ［ガクポ］、ドムという非常に重要な3選手を失った」

具体的な状態については、こう付け加えた。「ドムは膝を少し伸ばしすぎたのだと思う。問題はなかったが、100％ではなかった。代表でプレーできるかどうか、慎重に見極めなければならない。2週間後にはもっと良い状態になっていることを願っている。ドムは代表でプレーするのが大好きだから、参加するためにできる限りのことをすると分かっている。ただ、試合を終えた時点で100％ではなかった。

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「メディカルスタッフとともに分析し、何が起きているのかを確認しなければならない。私がどうしたいかは分かっているが、代表チームの立場も理解しなければならない。ドムは行きたがるだろうが、私にはまだ分からない」

検査結果を待つリヴァプール

リヴァプールのメディカルスタッフは今後、ソボスライの膝を詳しく検査する。国内での戦いが再開した際に勢いをつけたいリヴァプールは、代表ウィーク中に再び負傷者が相次ぐ事態を何としても避けたいところだ。