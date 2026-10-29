アンドニ・イラオラ、カラバオカップでチェルシーとのPK戦を制したリヴァプールの恐れを知らない若手たちを絶賛

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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、アンフィールドでチェルシーとの劇的なPK戦を制した後、10代の選手たちの勇敢さを称賛した。リヴァプールは90分間を1-1で終え、PK戦の末にカラバオカップ準々決勝へ進出。数人のアカデミー出身選手が重要な役割を果たした。

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イラオラ、アカデミーの育成を信頼

イラオラは、チェルシーとのプレッシャーのかかるカラバオカップの一戦を乗り切ったリヴァプールの若手選手たちのパフォーマンスを、大いに誇りに思うと語った。チェルシーの指揮官シャビ・アロンソが代表経験豊富な選手をそろえた一方、イラオラは若手を大いに信頼して起用。その賭けは実り、リヴァプールは緊迫した試合を1-1で終えるまで互角に渡り合い、最後は長いPK戦を6-5で制した。

「彼らはよくやったと思う。前のラウンドのトッテナム戦でも非常に良かったので、出場する資格があった。彼らには、自分たちはトップチームの選手であり、出場することになっても我々は信頼していると伝えた。彼らは高いレベルを示し、大いに助けてくれた」とイラオラは『Sky Sports』に語った。

戦術的な攻防とPK戦のドラマ

試合は慎重な展開となり、両チームの戦術によって、どちらのゴール前でも決定機は限られた。イラオラも、90分間を通して両者にほとんど差はなかったと認めた。双方に押し込む時間帯があり、試合の流れは行き来したものの、終了の笛が鳴るまでどちらも勝負を決め切れなかったと振り返っている。

「かなり互角の試合だったと思う。非常に競った展開で、両チームともチャンスは多くなかった。我々の時間帯もあれば、相手の時間帯もあった。多くの選手のパフォーマンスに本当に満足しているし、もちろんPK戦を制して抽選に進めることも嬉しい」とリヴァプールの指揮官は説明した。

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ゴールを守ったママルダシュヴィリがヒーローに

フィールドプレーヤーの若手たちが注目を集める一方、GKジョルジ・ママルダシュヴィリも好守を称賛された。ジョージア代表GKは試合を通じて落ち着きをもたらし、約11メートルの距離から放たれたエマニュエル・エメガのキックを阻止して決定的な仕事を果たした。PK戦の混沌とした終盤でも集中力を保ったことが、ホームチームの勝敗を分けた。

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イラオラは、この重要な局面ではGKの反射神経と同じくらい精神的な強さが重要だったと強調した。「試合が終わったわけではない。集中力を保ち、自分でコントロールできることに意識を向けなければならない。ジョルジは多くのシュートを止める寸前までいっていたと思う。非常によくやってくれた」と付け加えた。

日曜日にはアーセナルとの大一番

リヴァプールは日曜日、プレミアリーグでアーセナルとの大一番を迎えるため、すぐに準備を進めなければならない。アンフィールドでは現在5連勝中で、イラオラは週半ばのカップ戦で選手たちが大きく消耗したものの、その勢いを維持したいと考えている。チェルシー戦で複数の選手が90分間プレーしたため、今後48時間は回復がコーチングスタッフの最優先事項となる。

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「ホームで3連勝できたことは非常に重要だ。ホームでは少し苦しんでいた。今は3連勝した自信がある。そして日曜日には、アーセナルとの最大の一戦が待っている」とイラオラは締めくくった。