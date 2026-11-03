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アンドニ・イラオラは、チャンピオンズリーグ4連勝を狙うリヴァプールに対し、イスタンブールでフェネルバフチェの自信を打ち砕くよう訴えた。一方、コーディ・ガクポは、日曜日のアーセナル戦で重要な判定が2度リヴァプールに不利に下されたことを受け、冗談交じりに「もっとダイブした方がいいかもしれない」と語った。この敗戦により、リヴァプールはプレミアリーグで前季王者との勝ち点差が9に広がった。

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イラオラ、リヴァプールにフェネルバフチェの勢いを断つよう求める

イスタンブールで行われた試合前会見で、イラオラはこの街がリヴァプールにとって常に特別な場所であることを認める一方、明日のフェネルバフチェ戦は厳しい一夜になると警戒した。リヴァプールはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで3戦全勝を収めて3位につけている。一方、ホームのフェネルバフチェは2分け1敗の勝ち点2で31位。1敗はアストン・ヴィラに喫した0-6の大敗だった。

「イスタンブールはリヴァプールにとって特別な場所だと思う。［2005年］のような夜、あのような逆転劇はほかにない」とイラオラは語った。「明日は厳しい試合になると分かっている。トルコに来てプレーするのは常に難しい。フェネルバフチェには経験があり、良い選手がそろっている。チャンピオンズリーグでの戦い方を知っているから、彼らの自信と勢いを断たなければならない。プレミアリーグよりも、チャンピオンズリーグとカラバオ［カップ］で良い結果を残していると思う。チャンピオンズリーグでは3試合で勝ち点9を獲得した。この流れを続けたい。勝ち点を12に伸ばせるし、8位以内で終えることを目指している。ただ、チャンピオンズリーグのアウェー戦は厳しい。精神的に準備しておく必要がある」

イラオラ、カイト率いるフェネルバフチェへの適切なプレスをリヴァプールに求める

フェネルバフチェは監督も交代し、現在は元リヴァプールFWのディルク・カイトが指揮を執っている。イラオラは、カイト率いるチームについて分析できる試合映像は少ないと説明する一方、選手は変わっていないと強調した。「フェネルバフチェは監督が変わったが、選手は変わっていない。選手たちもチームも分かっている。前任の監督のときと比べ、カイトの下での分析対象となる試合は多くないが、スタイルがそれほど変わったとは思わない。違いを生み出せる選手たちに注意しなければならない」と述べた。

イラオラは開始の笛からプレスをかける重要性も強調した。「フェネルバフチェには非常に優れた選手がいて、技術レベルもとても高いと思う。適切にプレスをかけなければ、試合をコントロールさせてしまう可能性がある。経験豊富な選手もいる。だから、我々が力強く試合に入るほど、相手に与えるチャンスは少なくなる」

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ガクポ、アーセナル戦の判定に不満

会見に臨んだガクポも、日曜日のアンフィールドでの審判の判定について受け入れるのは難しかったと認めた。「時にはいら立つこともある。でも、最終的には審判の判断だ。僕たちはチームとしてかなりフェアにプレーしている。監督が言ったように、もっとダイブをすべきなのかもしれないけど、いや、そうじゃない。僕たちはかなりフェアにプレーしている。どちらの場面も［審判は］PKかファウルを与えることができたが、そうしないと判断した。それを受け入れるしかない」とオランダ代表FWは語った。

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イラオラは、その判定について説明を求めていないと明かした。「いや、説明は求めていないし、受けてもいない。正直、その時間はない。この試合の準備をして、この試合と相手に集中するだけだ」。ガクポはこう続けた。「現時点で［勝ち点差は］9だ。アーセナルはとても良いチームで、試合の随所でそれを示した。僕たちは成長の途上にあり、いくつかの面で進歩している。非常に良い一日を過ごせれば彼らに近づけるが、安定感を高めようと取り組んでいる」

リヴァプールが勝ち点12を狙う中、フラーフェンベルフの出場は不透明

ライアン・フラーフェンベルフは、かかとの問題で出場が不透明だ。「日々状態を見ている。かかとの負傷で、痛みの問題だ」とイラオラは語り、アーセナル戦のウォーミングアップ時点で、このMFの状態は万全ではなかったと付け加えた。

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リヴァプールは週末までのフラーフェンベルフの復帰を望んでいる。一方、明日勝利すれば勝ち点は12となり、8位以内でのフィニッシュに近づく。