クラブ・ブルッヘ戦勝利後、イラオラ監督がイサクを称賛
イラオラ監督は、2得点でクラブ・ブルッヘ戦の3-0の勝利に貢献したFWイサクについて、「今、素晴らしい状態にある」と称賛した。リヴァプールはベルギーでのアウェー戦を支配し、重要な勝ち点3を手にした。
イサクの先制点でリヴァプールがリードを奪うと、後半にはフロリアン・ヴィルツが追加点を挙げた。さらにスウェーデン代表FWは82分にもゴールを決め、勝利を決定づけた。この得点で、イサクのリヴァプールでの今季通算得点は公式戦で10に達した。
試合を決定づけたイサクを称賛
試合後の記者会見で、イラオラ監督はエースFWの貢献を強調した。相手守備陣と対峙した際のイサクの決定力が、試合の行方を決めたと指摘している。
「彼は今、素晴らしい状態にある」とイラオラ監督は語った。『ESPN』が伝えている。「相手はセンターバックと彼を1対1にしていた。その一つの場面で、彼が試合を決定づけた」
戦術的な狙いでブルッヘのプレスを攻略
イサクは2得点にとどまらず、リヴァプールの攻撃の組み立てでも重要な役割を果たした。イラオラ監督によると、チームはクラブ・ブルッヘの積極的なプレスをかわし、背後にできるスペースを突くため、意図的に早い段階でイサクにボールを預けていたという。
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「彼は特に前半、攻撃の連係で大いに助けてくれた」とイラオラ監督は続けた。「彼に簡単にボールを届けられた。相手のプレスのかけ方を考えると、素早く彼にボールを預ける必要があったし、突けるスペースができると分かっていた」
リヴァプールがトップ8に返り咲き
この快勝は、順位表でのリヴァプールの立ち位置にとっても大きな意味を持つ。ベルギーで勝ち点3を獲得したイラオラ監督のチームは、トップ8に返り咲いた。
リヴァプールは現在、5試合で勝ち点12を獲得して5位につけている。好調のイサクに加えてヴィルツも得点を挙げる中、ここまでの好調な戦いをさらに続けようとするイラオラ監督のチームは、優位な位置にいる。