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ジェイミー・キャラガーは、ライアン・フラーフェンベルフが19歳のトレイ・ニョニに先発の座を譲ったショックから、立ち直れないかもしれないと懸念している。ニョニは日曜日、アンフィールドでのアーセナル戦でプレミアリーグ初先発を果たす。アンドニ・イラオラは、この重要な一戦でオランダ代表MFをベンチに置いた。キャラガーは、この決断が経験豊富なMFにとって「大きな打撃」になると考えている。

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ニョニ、アーセナル戦でプレミアリーグ初先発

イラオラ監督は、日曜日の大一番でニョニをプレミアリーグ初先発に抜擢する大胆な決断を下し、フラーフェンベルフをベンチに置いた。10代のニョニはすでにリヴァプールで20試合に出場し、そのうち14試合は今季のもの。チャンピオンズリーグでも先発経験がある。

フラーフェンベルフはマンチェスター・シティ戦でのレッドカードによる1試合の出場停止を終え、ブライトン戦の勝利で復帰。水曜日には、1-1の引き分けからPK戦でチェルシーを下したカラバオカップの試合で、ニョニとともに先発した。アレクシス・マクアリスターはフロリアン・ヴィルツの後方でニョニとコンビを組み、ドミニク・ソボスライは負傷後、ベンチに入っている。

キャラガー「ベテラン選手がそこから立ち直るのは常に難しい」

キャラガーは『Sky Sports』で次のように語った。「ここまでの監督を見ていて際立つのは、大きな決断を恐れないことだ。シーズン初戦のニューカッスルとのアウェー戦後、かなり早い段階でフラーフェンベルフを外した。以前から知っている選手でもある［ミロシュ・］ケルケズも外した。ウイングも時期によって入れ替えている」

「言いたいのは、誰もが若手だった頃を思い出すだろうということだ。若手として初めて、自分では主力だと思っている選手より優先して起用されるときのことを。そうなったベテラン選手が立ち直るのは、常に難しいと思う。復帰できないという意味ではない。ただ、イラオラは、これからさらに良くなり、キャリアが上向く一方の19歳をより信頼していると言っているわけだ。フラーフェンベルフには大きな打撃になると思う」。自身が台頭した頃を振り返り、こう付け加えた。「いつも覚えているのは、セントラルMFのマイケル・トーマスに代えて、ロイ・エヴァンス監督が私を起用したことだ」

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イラオラ、ニョニを「100％信頼」。スタリッジも起用を支持

イラオラ監督は『Sky Sports』に選考理由を説明した。「私のことではなく、トレイのことだ。彼はそのレベルにあると示してきた。ボールを持っているときも、持っていないときも、我々のために非常によくやっている。試合を理解している。もちろん彼にとって大きな挑戦だが、我々は100％信頼している。広い範囲をカバーし、ボールを持たないときは積極的だ。ボール保持時は落ち着いていて、チームメートとのコミュニケーションもうまい」

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元リヴァプールFWのダニエル・スタリッジも、この決断を支持した。「いいと思う。本当にいいよ。トレイは今季ここまで、とてもよくやっていると思う。ボールを持っていても実に落ち着いて見える。守備陣の間に下がることもいとわない。ライン間へのパスを選べるし、パスをカットする回数もかなり多い。フラーフェンベルフはベストの状態ではない。彼がトップ選手なのは分かっている。わずか2シーズン前には年間最優秀若手選手賞を受賞し、知っての通りプレミアリーグでも優勝している。監督の判断は、おそらく正しかったと思う。フラーフェンベルフは今、最高の状態にはないが、ベストの状態に戻れると信じている。それは間違いない」

フラーフェンベルフ、定位置奪還へ競争に直面

2023年にバイエルン・ミュンヘンから4000万ユーロで加入したフラーフェンベルフは、リヴァプールで149試合に出場し、10ゴール13アシストを記録している。今季は12試合、計663分間プレーし、1アシストを挙げている。

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契約は2032年まで残っているが、どれほど早く定位置を取り戻せるかは、ニョニがアーセナル戦でどのようなプレーを見せるかに左右されるかもしれない。