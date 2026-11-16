共有 GOALをGoogleでフォロー

アンディ・ロバートソンがスイス戦でスコットランド代表通算103試合出場を達成し、サー・ケニー・ダルグリッシュを抜いて歴代最多出場選手となった。しかし、トッテナムのサイドバックは、この節目は自分が主役ではないと強調。ダルグリッシュを母国が生んだ史上最高の選手と称え、別の時代にプレーしていれば誰にも届かない記録を打ち立てていただろうと語った。

広告

ロバートソン、ザンクト・ガレンで歴史を刻む

ロバートソンは月曜夜、ザンクト・ガレンで行われたスコットランド代表のネーションズリーグ最終戦、スイス戦に先発し、ダルグリッシュの記録を単独で更新した。32歳のロバートソンは金曜の北マケドニア戦で、リヴァプールの偉大な選手であるダルグリッシュの通算102試合出場に並んでいた。ダルグリッシュが最後に代表戦でプレーしたのは40年前のことだ。

ただし、この夜は理想的なスタートとはならなかった。22分にルイス・ファーガソンがボールを自陣ゴールに入れ、スイスに1-0とリードされて前半を終えた。

「僕のことではない」ダルグリッシュに並ぶ前にロバートソンが語った思い

金曜にダルグリッシュの記録に並ぶ前、 ロバートソンは、この節目の主役は自身が追いかけていた記録の保持者だとはっきり語っていた 。BBCに対し、こう述べた。「僕のことではない。今夜は、この国の史上最高の選手のための夜だ。僕にとって、それはいつだってケニーだ」

ロバートソンはまた、ダルグリッシュが現代にプレーしていれば、その出場記録は誰にも届かないものになっていたはずだと考えている。「彼は長い間、この記録を保持してきた。それにふさわしい人だ。違う時代にプレーしていたら、おそらく誰も追いつけないほど多くの試合に出ていただろう」と語った。

広告 広告

ロバートソン「ダルグリッシュは英国でも史上最高かもしれない」

2017年にハル・シティからリヴァプールに加入して以来、ダルグリッシュと親しくなったロバートソンは、さらに賛辞を重ね、国全体でもっと正当に評価すべきだと訴えた。「批判するわけではないけれど、僕たちは国として、自分たちの中にいる人たちの素晴らしさを認めるのが、あまり得意ではないのかもしれない」と話した。

Related Topics

「僕にとって彼は、スコットランドでプレーした史上最高の選手で、英国でもそう言えるかもしれない。僕たちは彼の素晴らしさを認めなければならない。僕も家族も間違いなくそう思っている。彼のことはずっと頭の中にあるし、自分自身のことはあまり気にしていない」

ロバートソンとスコットランド代表の今後は？

2014年のポーランド戦でデビューしたロバートソンは、今後出場するたびに自身の記録を伸ばすことになる。

広告

まずはザンクト・ガレンで後半の反撃をけん引し、その後トッテナムに戻ることを目指す。スコットランド代表は、セバスティアン・ポコニョーリにとって初のネーションズリーグを良い形で締めくくろうとしている。