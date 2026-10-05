元イングランド代表、そしてリバプールの元FWであるアンディ・キャロルが、2019年に性的暴行を受けていたという衝撃的な事実を明かし、この出来事が自身の人生に深い傷を残し、サッカーのピッチ上にいるときでさえ集中力に影響を及ぼしたと語った。

37歳のキャロルは自伝の中で、自宅で眠っていたところ目を覚ますと、知人の一人が自分に性的暴行を加えようとしていたと述べ、この出来事を通報し、その後、加害者は有罪となり禁錮刑を言い渡されたと説明した。

さらに同選手は、この事件が何年もの間自分につきまとってきたとして、次のように語った。「私は性的暴行を受けた。考えるだけでも恐ろしいことで、今に至るまでそれを知っていたのはごくわずかな人たちだけだった」。そして、この出来事を自著で明かすという決断を下すまで、長い間ためらっていたと説明した。

キャロルは、起きたことが「人生のあらゆる側面に影響を及ぼした」と明らかにし、こう付け加えた。「毎日そのことを考えていて、サッカーを含め、他のどんなことにも集中するのが難しくなっていた。そのショックは消えなかった」。

告白を公表してから数週間後、キャロルは『ザ・サン』紙に対して加害者の身元を明かし、英国放送協会（BBC）の番組への出演で知られる振付師でダンス講師のケビン・アダムスが、自分に暴行を加えた人物であると認めた。

英国メディアによると、アダムスは2023年にチェルムズフォード刑事法院で有罪となり、禁錮刑を言い渡されたほか、10年間にわたり性犯罪者名簿に登録され、キャロルが居住する市への立ち入りを禁止された。

公開されている裁判資料の中でアダムスの身元が確認されたことを受け、キャロルは次のように語った。「ケビン・アダムスが私への加害者として裁判資料で特定された今、私はそれを認めることができる。ようやく自分の人生のこの一章に区切りをつけられることを願っているし、前に進む準備はできている」。

さらにこう付け加えた。「この事件は私自身の人生と、私の愛する人たちの人生に壊滅的な影響を与えた」。そして、この経験について語る決断をしたのは、それを明かすことで、同じような経験をした他の人々の助けになればという思いもあったからだと述べた。