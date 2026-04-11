アンチェロッティ、W杯2ヶ月前にネイマールを驚かせる

サッカーW杯開幕2ヶ月前、ブラジル代表のアンチェロッティ監督は雑誌『フランス・フットボール』のインタビューで、ネイマール・ジュニアの代表復帰は「可能」と語った。 ただし、大会までに完全な体調と技術を回復することが条件だ。

ネイマールは2023年10月のウルグアイ戦で膝を故障して以来、代表戦から遠ざかっている。

2025年初頭にサントスに復帰した34歳の彼は、6月11日～7月19日開催のワールドカップ出場へ向け、コンディション調整に励んでいる。

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長期離脱中でも代表の主力からは明確な支持があり、特にカゼミーロは歴代最多79得点を誇るネイマールが、一時的にパフォーマンスを落としても経験と技術でチームに貢献できると主張する。

このデリケートな問題に慎重に対応するアンチェロッティ監督は「ネイマールは並外れた才能を持ち、ワールドカップ制覇に貢献できると考えるのは当然だ。ブラジルサッカー連盟と私が評価しており、完全なコンディションを示すまであと2か月ある」と語った。

イタリア人監督はさらに「私は身体的に準備が整った選手だけを招集する。ネイマールは膝の怪我から順調に回復し、再び得点を挙げている。このペースを維持すれば、正しい方向に向かっている」と語った。

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フランス戦（2-1）とポルトガル戦（3-1）の直近2試合を欠場したが、代表合宿からの情報では、最高レベルでプレーできることを示せば復帰の可能性は残っている。

米メディアは、ネイマールが数カ月以内にサントスを退団する可能性を報じた。代理人はシンシナティFCと2027年までのMLS移籍を予備交渉中で、これがプロキャリアの最終章になるかもしれない。