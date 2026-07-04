アンチェロッティ：「私は馬鹿じゃない。私にアドバイスできるのはこの監督だけだ。」

ブラジル代表のイタリア人監督カルロ・アンチェロッティ氏は、2026年W杯で自身の指導力を疑う声に反論した。

英紙「ミラー」によると、この発言はブラジルが日本を2－1で辛勝し、ベスト16進出を決めた後に批判を受けたことに対する反応だった。

ブラジルは前半に先制されたが、後半にカシミーロとガブリエル・マルティネリのゴールで逆転した。

SNSでは「硬直的で危険」「サンバ軍団は早期敗退も」との声も上がった。

アンチェロッティは冷静さで知られ、スペインでは「ゴッドファーザー」と呼ばれた。彼が感情を露わにすることは稀で、敗北も少ない。

それでも、才能ある選手を抱えながら時折不安定なブラジル代表からベストを引き出せるか問われると、彼は珍しく苛立ちを露わにした。

ニューヨークでの16強ノルウェー戦を前に、アンチェロッティは「イタリアでは『男は皆監督、女は皆建築家になりたがる』と言われている」と語った。

さらに「サッカーを理解しているかは分からないが、批判する権利は誰にもない。確かなのは、私が1400試合以上を指揮してきたことだ」と続けた。

それでもサッカーを理解するには不十分かもしれないが、膨大な経験であることは確かだ。私より多くの試合を指揮したのは、2000試合以上を率いたアレックス・ファーガソンだけだ」。

さらに「私は誰の助言も受け入れるが、本当に私にアドバイスできるのはファーガソンだけだ」と続けた。

最後にこう結んだ。「自分は天才ではないと100％確信している。同時に、愚か者でもないことも100％確信している」。