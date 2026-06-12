アンチェロッティ、注目の頂上対決に火をつける：「モロッコがアフリカ王者でも準優勝でも関係ない」

ブラジル代表の監督カルロ・アンチェロッティ氏は、2026年ワールドカップ・グループCで土曜に対戦するモロッコ代表について、「アトラスのライオンたち」は組織力があり、攻守ともに高い品質を持つと称賛。

金曜の記者会見でアンチェロッティ監督は「モロッコは組織力が高く、攻守すべてで質を持つ。私たちは完璧な試合をし、守備、攻撃、切り替えのすべてで手を抜けない」と語った。

豊富な経験を持つイタリア人監督はさらに続けた。「守備の質に細心の注意を払い、セットプレーでは力強くプレーする必要がある。それが我々の強みだ。現代サッカーに弱いチームはない。モロッコはアフリカ屈指のチームだ」。

強豪チームだ。

アンチェロッティは「準優勝でも優勝でも、彼らは強い。多くの選手が欧州で成功を収めており、敬意を持っている」と続けた。

UEFAチャンピオンズリーグ記録保持者は試合について「非常にエキサイティングな試合になる。勝敗は予測が難しいが、我々は戦えるし勝利を目指す。勝利は細かな差だが、チームの士気は高いと信じている」と語った。

また、「どの対戦相手も優れた選手を持ち、準備が足りなければトラブルになる」と警戒を呼びかけた。

「この大会では自信がある。初戦は始まりに過ぎず、私たちは準備万端だ。サポーターを楽しませるサッカーをするつもりで、ブラジルとモロッコのファンが多く来場するだろう」と続けた。

クラブから代表への転身については「監督の役目は適応だ。選手の特徴も、環境も、代表の文化も、その国の文化にも順応しなければならない。私は早く適応できるよう努力し、今年の準備が整った。このワールドカップで戦える」と語った。

ネイマールの回復

また、ネイマールについては「できるだけ早く回復できるよう全力で取り組んでいる。来週の合流を願っている。彼の技術と経験、チームへの影響力は疑いがない」と語った。

負傷でDFウェズリーをメンバーから外した件については、アンチェロッティは落胆を隠さなかった。「選手を割愛するのは監督として最もつらい仕事だ。彼は重傷で大会に間に合わない」と語った。

代表メンバー発表時にはDF9人か、DF8人とMF1人かで迷ったが、ダニーロとイバニェスは汎用性が高く、好シーズンを送ったMFを追加した。

自身初のW杯を控える心境についてアンチェロッティは「サッカー大国であり、最多タイトルを持つ代表を率いるのは責任であり名誉だ。この美しい瞬間を喜びと幸せを感じて楽しみたい」と語った。

さらに、自チームについて「どのチームとも渡り合える。質と経験を兼ね備え、自信がある」と語った。