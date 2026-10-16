レアル・マドリードの前監督であり、現在はブラジル代表の指揮官を務めるカルロ・アンチェロッティが、ハンジ・フリック率いるバルセロナに再び不安をもたらしている。ブラジルサッカー連盟が11月の国際マッチウィーク中に代表の新たなツアーを発表したことで、カタルーニャのクラブに所属する選手たちが新たな負傷を負うのではないかという懸念が広がっている。

ラフィーニャがブラジル代表でのオーストラリアとの親善試合に出場した際に負った筋肉系の負傷は、攻撃的なスタイルで優れた内容を見せているバルセロナにとって、最も大きな痛手の一つとなった。

ブラジル人ウインガーは、自国代表が4-2で勝利した試合の前半終了時にピッチを去った。それ以前にはPKで1点を記録していた。

バルセロナはラフィーニャを直近2試合で欠き、影響を受けた。リーガ・エスパニョーラでのヘタフェ戦（3-0で勝利）、そしてチャンピオンズリーグのグループステージ第2節としてイスタンブールで行われたガラタサライ戦（4-1で勝利）で、彼を起用することができなかった。

ブラジル代表の直近の国際マッチウィークにおける日程は批判を呼んだ。オーストラリアと2試合を戦った後、インドと対戦するためにコルカタへ移動するという内容で、選手に課された負担に比べて競技的な価値は限定的とみなされた。

アンチェロッティもこれらの試合から大きな収穫を得たとは言えず、オリンピックプロジェクトへの参加候補となる若手有望株の一部を確認したことを除けば、成果は乏しかった。その中には、バルセロナが冬の移籍市場に向けて関心を寄せているアトレチコ・パラナエンセのDF、アルトゥール・ジアスも含まれている。

バルセロナがラフィーニャの負傷の影響からまだ回復していない一方で、アンチェロッティは国際舞台への復帰に向けた準備を進めている。ブラジルサッカー連盟は、イタリア人監督が次回の国際マッチウィークに向けた代表メンバーを10月29日（木）に発表すると明らかにした。

ブラジル代表はシンガポールで2試合の親善試合を行う予定で、11月14日に日本と対戦し、同月17日には約5万5000人を収容するナショナルスタジアムでシンガポール代表と対戦する。

日本との対戦は、前回のワールドカップ決勝トーナメント1回戦で顔を合わせて以来の再戦となる。一方、2試合目はブラジルとシンガポールのA代表同士による初対戦となる。

ブラジルサッカー連盟はこの開催地の選択について擁護し、声明で、試合の設定は国際カレンダーを考慮した結果だと説明した。その期間、欧州の強豪国は公式戦を戦うため、同大陸の代表チームと親善試合で合意できる可能性は限られており、アフリカも同様の状況にあるという。

新たな国際マッチウィークが近づく中、バルセロナは代表招集選手の状況を注視し続けている。ラフィーニャの負傷と同じシナリオが繰り返されることへの懸念があり、好調な結果を継続しようとしている時期に影響の大きい離脱が生じる可能性が意識されている。