カルロ・アンチェロッティは、ブラジルがオーストラリアと1－1で引き分けた試合において自らの存在感を示した。ラフィーニャに95分間フル出場を与える一方、65分にヴィニシウス・ジュニオールとエンドリッキをピッチから退けたのだ。この決断は、攻撃陣3人への扱いの違いを映し出している。

ラフィーニャは、アンチェロッティの采配の差が浮き彫りになったこの試合にフル出場を果たした。そして、このバルセロナのフォワードは95分にコーナーキックから同点ゴールを演出し、ライアンがそのボールをネットに押し込んで、ブラジルを敗戦から救った。

一方、ヴィニシウスとエンドリッキは試合を最後まで戦うことはなかった。前者はレアル・マドリードで不安定な時期を過ごしており、そのためアンチェロッティの決断が注目を集めている。特に、このイタリア人指揮官が以前、ヴィニシウスが最高の状態に達していないと語っていただけになおさらだ。

これは、ラフィーニャがバルセロナで異例のスタートを切っている時期に起きている。彼は今季最初の8試合で14ゴールを挙げ、スペインリーグの得点ランキングで首位に立っており、その前にはセビージャに3－1で勝利した試合でハットトリックを決めていた。

アンチェロッティは、ハンジ・フリックの指揮下でバルセロナにおいて輝きを放っている純粋なフォワードのポジションでラフィーニャを起用しなかったが、彼を最後の瞬間までピッチに残し、その選手は同点ゴールを演出することで指揮官に報いた。

ヴィニシウスについては、65分にピッチを去った。これは、このブラジル人スターが現在最高の時期を過ごしていないと指揮官が見ていることを改めて示すものだ。もっとも、彼がいつもの水準に戻ることへの信頼は明言している。