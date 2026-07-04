ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、ウイングのラフィーニャが怪我から回復し、明日日曜日にニュージャージー州「メットライフ・スタジアム」で行われる2026年W杯予選ノルウェー戦に出場可能と発表した。

メットライフ・スタジアムでの会見で、イタリア人監督は「ラフィーニャは危機的な段階を乗り越え、数分間なら出場できる」と強調した。 「ラフィーニャは著しく回復した。まだ万全ではないが、数分間プレーしてチームに貢献できる」

「回復が順調で、とてもうれしい。彼はチームにとって重要な選手だ」と続けた。

ラフィーニャは6月21日のブラジル対ハイチ戦（3-0）で負傷し、右膝腱の1度断裂と診断されていた。

代表チームの医療スタッフの下、1日3回のリハビリを集中的に行い、驚異的なスピードで回復した。

回復を早めるため、ラフィーニャはマイアミとヒューストンでの試合には同行せず、ニューヨークの代表拠点でリハビリを継続。その結果、2試合を欠場しただけで今週からチーム練習に合流した。

チームメイトのブルーノ・ギマレスも「ラフィーニャは元気で、一緒に練習し、プレーしたがっている。あとは監督の判断だ」と語った。

豊富な攻撃陣を誇るアンチェロッティ監督の下では、ラフィーニャはネイマール・ジュニアやエンドリックとスタメンの座を争うことになる。 「準備万端の控え選手たちがいるのは幸運だ。日本との前回の試合が良い例で、マルティネッリが投入されて試合の流れを変えた。試合は90分で終わるわけではなく、延長戦に及ぶこともある」

さらにアッレグリはヴィニシウス・ジュニオルの戦術的成長を称え、「レアル・マドリードで複数の役割をこなす能力は、ワールドカップでも証明されている。中央なら得点を挙げ、サイドならパスで試合を左右する」と語った。

アンチェロッティはルーカス・パケタの大会離脱を発表し、代役としてボタフォゴのダニーロ・サントスとガブリエル・マルティネリを候補に挙げた。

ノルウェー戦の難しさを認めつつ、アンチェロッティは「チームは成長し、ベストパフォーマンスを発揮できる状態だ。日本戦で適応力を示したように、最後まで戦う」と前向きな姿勢を示した。