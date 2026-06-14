ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、モロッコ戦の引き分け後、「ワールドカップは初戦だけで決まらない」と強調。大会が進むにつれチームのパフォーマンスが向上すると語った。

スペイン紙「マルカ」のインタビューでアンチェロッティ監督はこう語った。 「この結果は悪くない。初戦で勝つのは難しい。我々は前を向く。次の試合に備える」

さらに「目標はグループステージ突破だ。時間はかかるが、必ず改善する。サッカーは完璧にはいかない。だからこそ建設的な批判が必要だ。これは道のりの始まりに過ぎない」と語った。

技術面については「前半は良くなかったが後半は改善した。チャンスはあったが精度が不足している」と振り返った。 最後まで戦えたのは良かった。改善点が明確になった。親善試合で機能したことが前半はうまくいかず、バランスと攻撃力を高める必要がある」

ヴィニシウス・ジュニオールについては「素晴らしいゴールを決めた。常に脅威的で、W杯でも活躍できる資質がある」と絶賛した。

スタメンの変更については「選手層を生かし、途中出場した選手も活躍した」と説明した。

批判についてはこう結んだ。 「チームがうまく機能しないときは批判を受け入れるべきだ。先発は慎重に選ばれたが、批判は前半に結果を出せなかったチーム全体に向けられたものだ」