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ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、イングランドで定期的な出場機会を得られていないチェルシーの若手エステヴァンをフル代表に招集し、同選手を支持した。アンチェロッティ監督は、代表チームは欧州のクラブとは異なる目標の下で活動していると強調した。

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アンチェロッティ、チェルシーの逸材エステヴァンをメンバーに選出

チェルシーのウインガー、エステヴァンが、11月にシンガポールで行われる日本および開催国シンガポールとの国際親善試合に向け、カルロ・アンチェロッティ監督が選んだブラジル代表26人に名を連ねた。19歳のFWはスタンフォード・ブリッジに移籍して以来、トップチームでの出場機会を得るのに苦労している。

クラブでの出場が限られる中でも、アンチェロッティ監督はエステヴァンに代表で経験を積ませる考えを変えていない。

イタリア人指揮官は、同選手が代表にとって長期的に大きな可能性を秘めていると強調した。

指揮官、10代の才能を継続的に支えると明言

アンチェロッティ監督は、チェルシーでのエステヴァンの状況が、コーチ陣による才能の育成を妨げることはないと明言した。「彼が持つ資質をすべて示してくれることを願っている。我々は彼を見守り続ける」と語った。

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「たとえチェルシーで1分もプレーしなくても、代表にとってもう役に立たないと判断する日まで、彼を見守り続ける」

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「彼が役に立つと我々が考える日までは……見守り続け、19歳に必要な、通常どおり成長する機会を与える。これはチェルシーでの目標とは異なる」と強調した。

アンチェロッティ、クラブでの出場が限られることのプラス面を指摘

エステヴァンとレアル・マドリーのエンドリッキについて、アンチェロッティ監督は、クラブでの出場時間が少ないことには代表活動において利点もあるとの見方を示した。「片方の目で後ろを見て、もう片方の目で前を見る必要があると、私は常に考えている」と説明した。

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「後ろを見るというのは、当然ながらエステヴァンもエンドリッキも、成長のためには出場時間を得られた方がいいということだ」

「だが、前向きに捉えれば、彼らは疲労のない状態で合流するとも言える。代表で良いプレーができる」と指揮官は述べた。

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エステヴァン、シンガポールでの親善試合に向け準備

エステヴァンは11月の日本戦とシンガポール戦で、鋭い攻撃力を示そうとしている。

アンチェロッティ監督は両試合を通じ、若いFW陣に十分な出場時間を与える方針だ。

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19歳のエステヴァンは来週、東南アジアで代表チームに合流する。