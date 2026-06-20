アンチェロッティ：「スコットランドはモロッコを苦しめた。コンヤのポジションは確実ではない」

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（イタリア人）は、ハイチ戦前半で2得点を挙げたマテウス・コニアを、今後も絶対的に起用すると約束しなかった。

ブラジルは土曜未明のW杯グループC第2戦でハイチを3－0で下した。

コニアは第1節モロッコ戦で61分から途中出場し、1－1の引き分けに貢献。イゴール・ティアゴの代役として先発した。

試合後の会見で、コニアが純粋なフォワードとしてポジションを維持するか問われたイタリア人監督は「その可能性はある」と簡潔に答えた。

アンチェロッティは「コニアのポジションは相手の守備に脅威を与えた。素晴らしいスルーパスも出した」と説明した。

「これは一つの選択肢だ。昨日も話したが、私は固定された戦術を望んでいない。次の試合では変更するかもしれない」と続けた。

ブラジルは4ポイントでグループ首位。得失点差でモロッコを上回る。モロッコは金曜のスコットランド戦を0-0で制し3ポイントとしている。

スコットランド代表は大会残留へ、来週水曜のマイアミ戦に臨む。それでもアンチェロッティは、チームの長期目標に集中すると強調した。

アンチェロッティは「スコットランドを敗退させることなど考えていない。良いパフォーマンスを見せ、レベル向上に集中する。試合を分析するつもりだ」と語った。

アンチェロッティは「グループ1位を決められれば将来にとって非常に重要だ。 スコットランドには独自の強みがあり、油断すれば脅威となる。今日モロッコも苦戦した。だからこそ我々は集中し、冷静に準備を進め、成長を続けていく」と語った。