ブラジル代表の監督、カルロ・アンチェロッティ氏は、月曜日のヒューストンでの2026年W杯32強戦で日本を逆転した直後、喜びを爆発させた。

ブラジルは1点ビハインドからロスタイム6分に決勝弾を奪い、2-1で劇的勝利。今大会屈指の接戦を制し、ベスト16進出を決めた。

試合後、アンチェロッティ監督は記者会見で次のように語った。 「我々は完璧な試合をしたと信じている。日本が非常に力強いスタートを切ったため、いくつかの困難に直面したが、後半にはそれらの問題の多くを乗り越えた。多くの前線へのパスを繰り出し、最初はスペースを見つけられなかったものの、ハーフタイム後にその問題を解決した」

序盤は中盤での数的優位を狙ったが日本の緻密なマークに阻まれたと語り、交代はパス選択肢を増やすためだったと説明した。

イタリア人監督は「日本は組織力があり、非常に危険なチームだ。大差での勝利に近づいていたし、圧倒的なフィジカルと素晴らしい技術力を持っている」と強調した。

カシミーロを擁護

日本の先制点についても「カシミーロの責任ではない。彼は全力でプレーしている。ミスをしたのは彼ではないと考えている」と擁護した。

さらに、現代サッカーでは苦戦は避けられないと語った。「難しい試合を乗り越える必要がある。簡単な試合などない。私はいつも自分に言い聞かせている。日本戦も例外ではなかった」。

ネイマールは出場寸前だった

アンチェロッティ監督は、試合が延長戦に入ればネイマールを投入するつもりだったと明かし、次のように語った。 延長に入ればネイマールを投入するつもりだった。強豪とのノックアウトステージは厳しいと分かっていたが、得点はできると感じていた。最も大事だったのは組織を保つことで、チームはよくやってくれた。

アンチェロッティ監督はガブリエル・マルティネッリのパフォーマンスを称賛し、その鋭さが試合の流れを変えたと強調した。 彼のプレスとヴィニシウスのオープンプレーは圧巻だった」

カシミーロは指導を必要としないキャプテン

最後にカシミーロについて「彼にサッカーを教える者はいない。真のキャプテンで、ゴール前でも危険だ」と絶賛した。

「彼が素晴らしいのは決勝点を取ったからだけではない。生まれながらの選手で、プレミアリーグでも多くの得点を挙げてきた。今日のように常にゴール前で脅威だ」と語った。

ブラジルはベスト16で、ノルウェー対コートジボワールの勝者と対戦する。