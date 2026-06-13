ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、2026年ワールドカップのモロッコ戦（米国東部時間土曜夜）に向け、ヴィニシウス・ジュニオールに特別な戦術を指示した。

ブラジルの新聞「グローボ」によると、アンチェロッティ監督はヴィニシウス・ジュニオールに明確な役割を与えた。攻撃時は左ウイング、守備時はトップでプレーする。

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この戦術は、ブラジルがボールを保持している際にヴィニシウスに広いスペースを与え、カウンター攻撃の要としての役割に集中させる目的があるという。

また、レアル・マドリードのFWエンドリックはモロッコ戦でベンチスタートの見込みで、マンチェスター・ユナイテッドのマテウス・コニアが最前線に入る可能性が高いという。

ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組のグループ3に入り、6度目の優勝を狙う。

モロッコは前回大会（カタール2022）でアラブ・アフリカ勢として初の4位に入り、最高成績を残した。