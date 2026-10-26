昨日の日曜に行われたスペイン・リーグ前半戦のクラシコで、バルセロナがレアル・マドリードに2対1で敗れたことは、バルサのハンジ・フリック監督がビッグクラブの監督たちに対して何を示せるのかをめぐって、大きな議論を巻き起こした。

2024年夏にカタルーニャのクラブがフリックと契約して以来、彼がバルセロナで成し遂げてきた功績にもかかわらず、同監督のバルサでの歩みには大きな穴があった。それは、まれな例外を除いて、ビッグクラブの監督たちを相手に苦戦しているという点である。

フリックのバルセロナでの1年目、彼はアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードに1対2という痛手の敗戦を喫したが、その後のアウェー戦では4対2で勝利を収めた。

しかしフリックは、当時のレアル・マドリード監督カルロ・アンチェロッティに対しては、ホームとアウェーの両方で上回ることに成功した。

そしてバルセロナは、シモーネ・インザーギ率いるインテル・ミラノの前に、UEFAチャンピオンズリーグを準決勝で去ることとなった。

続く2025/2026シーズン、フリックはルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンに1対2で敗れ、またシャビ・アロンソ率いるレアル・マドリードとのクラシコでも同じスコアで敗れた。

さらにフリックは、チャンピオンズリーグでエンツォ・マレスカ率いるチェルシーに0対3で敗れ、シメオネ率いるアトレティコ・マドリードの前に大陸の大会を去った。

また国王杯の準決勝でもシメオネに敗れ、ホームの第1戦で0対4、アウェーの第2戦で3対0と勝利したものの、大会を去ることとなった。

そして今シーズンは、UEFAチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2対4で敗れ、昨日のクラシコ敗戦でビッグクラブの監督たちを相手にした苦戦の連鎖を完成させてしまった。

この危機は、とりわけ大陸レベルでのバルセロナの夢を風前の灯にしている。カタルーニャのクラブは2015年以来初となるUEFAチャンピオンズリーグ制覇を望んでいるからだ。

この苦戦が続くようであれば、バルセロナの大陸における夢は現実的な危機に直面する。頂点への到達には、欧州のビッグクラブの多くを乗り越える必要があるからなおさらだ。