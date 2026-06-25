アンチェロッティの禁断の領域へ。ヴィニシウスがクリスティアーノとベンゼマの城へ迫る。

すべての監督が得点王を育てられるわけではない。だがカルロ・アンチェロッティは稀有な例外だ。ピッチサイドで冷静な彼は、ヨーロッパや世界のゴールネットを破り、サッカー史に金文字でその名を刻んだ攻撃の怪物たちを解き放ってきた。 イタリアの老将がストライカーを伝説へ育てる秘密とは。

仏「スタッツ・フット」のデータでは、最多はフィリッポ・インザーギの161ゴール。2001～2009年のミラン時代、彼は「イタリアの狐」としてGKの悪夢だった。

その背後に121ゴールのカリム・ベンゼマが続く。ベンゼマはレアル・マドリードでセカンドストライカーから得点マシンへ進化し、バロンドールでキャリアを飾った。

3位には「ドン」ことクリスティアーノ・ロナウドが112ゴールでランクイン。ベルナベウで2シーズンしか組まなかったことを考えると驚異的な数字だ。 4位は103ゴールのアンドレイ・シェフチェンコ。5位は95ゴールのカカで、100ゴールには届かなかったものの、中盤から大量得点をマークした。

そして最大の驚きはヴィニシウス・ジュニオールだ。 26歳のブラジル人ウイングはすでに96得点をマークし、カカを抜き100ゴールまであとわずか。このペースなら、師匠インザーギの記録も射程圏だ。

「キングメーカー」の異名は代表でも顕著で、彼はハイチ戦で2得点を挙げ、2026年W杯グループステージでブラジルの大勝を導いた。

1点目はDFの間を抜け出し冷静に決め、2点目はドリブルで距離を縮めてネットを揺らした。この2得点は、彼がスピードだけのウイングではなく、ペナルティエリアで君臨するストライカーへと成長した証だ。

アンチェロッティ監督率いるチームの歴代得点ランキング：

フィリッポ・インザーギ - 161ゴール

カリム・ベンゼマ - 121ゴール

クリスティアーノ・ロナウド - 112ゴール

アンドレイ・シェフチェンコ - 103ゴール

ヴィニシウス・ジュニオール96ゴール

カカ - 95ゴール

インザーギからヴィニシウスまで、イタリア人監督カルロ・アンチェロッティは、戦術家というよりペナルティエリアで「王者」を生み出す「指揮官」であることを示している。 ユヴェントス、ミラン、チェルシー、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、ナポリ、エヴァートンでの指導、そして現在のブラジル代表での活躍が、それを証明している。