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ミランは、クラブのレジェンドであるカルロ・アンチェロッティが来月、クラブの殿堂入りを果たすと発表した。現在ブラジル代表を率いるアンチェロッティは、セリエAのパルマ戦を前にサン・シーロへ戻り、栄誉を受ける。

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サン・シーロに帰還

ミランのレジェンド、アンチェロッティが12月6日の特別セレモニーで、かつての本拠地に戻ってくる。現在ブラジル代表を率いるアンチェロッティは、ミランの輝かしい歴史における最高のMF3人の一人に選ばれ、クラブの歴代の象徴とともに殿堂に名を刻む。

表彰式はパルマ戦のキックオフ直前に行われる。パルマはアンチェロッティの地元クラブであり、輝かしい指導者キャリアで率いた古巣の一つでもあるだけに、特別な意味を持つ。ミランのサポーターから親しみを込めて「カルレット」と呼ばれるアンチェロッティにトロフィーを手渡すのは、かつてのチームメイト、ダニエレ・マッサーロだ。

選手として残した功績

若いファンの多くは、アンチェロッティを指導者としての卓越した戦術眼で知っているかもしれない。しかし選手時代には、1980年代後半の伝説的なミランで欠かせない存在となり、アリゴ・サッキの下で主要タイトルを総なめにしたチームで重要な役割を果たした。

アンチェロッティは1987年から1992年に引退するまでミランでプレーし、5年間で160試合に出場して11得点、12アシストを記録した。この間にヨーロピアンカップ2回、セリエA2回、UEFAスーパーカップ2回、インターコンチネンタルカップ1回、イタリア・スーパーカップ1回の優勝も経験している。

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指揮官としても成功

2001年に監督としてサン・シーロへ戻ると、アンチェロッティとクラブの絆はさらに深まった。

2001年から2009年までミランを率い、チャンピオンズリーグ2回、セリエA1回、UEFAスーパーカップ2回、クラブ・ワールドカップ1回、コッパ・イタリア1回、イタリア・スーパーカップ1回の優勝に導いた。これにより、欧州の舞台で結果を残す指揮官としての評価をさらに確かなものにした。

ミラン、リーグで重要な連戦へ

ミランは現在、セリエAで勝ち点27の4位。首位ラツィオとは8ポイント差だが、消化試合は1試合少ない。首位との差を縮めるべく、月曜日のカリアリ戦に続き、12月6日のパルマ戦に臨む。