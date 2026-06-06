アンソニー・マルシャルがフリー移籍で獲得可能となった。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、30歳のFWはCFモンテレイとの契約を双方の合意で解除した。

マルシャルは2027年半ばまで契約があり、クラブには1年の延長オプションがあった。

理由は不明だが、双方が合意して契約を解除した。マルシャルはレイヤドスで20試合に出場し、1ゴール3アシストを記録した。

マルシャルは2025年9月、AEKアテネとの契約を解除した直後にモンテレイと契約。加入後すぐに信頼を勝ち取り、ほとんどの試合に出場した。

しかしドメネク・トルレン監督の期待には応えられず、最初の14試合で得点もアシストもなかった。

15試合目のフル出場となったマサトランFC戦（1-5）で1ゴール2アシストを記録し、突如として調子を上げた。

約1か月後、2度目のフル出場となったCONCACAFチャンピオンズカップのCSDシェラジュMC（グアテマラ）戦でもアシストを記録し、2-0の勝利に貢献した。

クラブ・レオン戦では肩を脱臼し、1か月リハビリ。新任ニコラス・サンチェス監督の下、クルス・アスール戦で復帰した。

しかしこれがクラブでの最後の試合となった。直近5試合でメンバー外となり、現在は新天地を探している。

代表戦30試合に出場した彼は、ASモナコ時代にはセンセーションを巻き起こし、マンチェスター・ユナイテッド移籍時には6000万ユーロの価値があると見なされた。

しかし成長は停滞。セビージャへのレンタルも失敗し、2024年にマンチェスター・ユナイテッドは契約を解除した。

数カ月後、AEKと契約し9得点を挙げたものの、すぐに放出された。メキシコ挑戦も失敗し、次なる移籍先が注目される。