「アンソニー・コレイア、エールディヴィジのクラブと基本合意に達する」

『デ・テレグラフ』紙によると、FCユトレヒトのロン・ヤンス監督の後任として、アンソニー・コレイア氏が最有力候補となっている。テルスターの監督であるコレイア氏は、土曜日の夜にチームがFCフローニンゲンに0-2で敗れたものの、試合後には主にユトレヒトでの彼の将来について話題が集中した。コレイア氏自身も、すでに話し合いが行われていることを認めている。

43歳の指揮官は、シーズンこの段階において複数のクラブと交渉中であることを認めた。「リーグ戦のこの時期は、様々なクラブとコーヒーを飲みながら話し合うこともあるものだ」と、同監督はESPNに語った。

「テルスターの誰もが、私がユトレヒトを非常に素晴らしいクラブだと考えていることを知っています。ですから、確かにコーヒーを飲みに行ったことはあります」とコレイアは語った。

同監督の周辺筋によると、FCユトレヒトは彼を最有力候補に挙げている。同クラブは今シーズン限りで引退するロン・ヤンスの後任を探しており、コレイアを理想的な候補と見なしている。両者間の協議はすでにかなり進んでいる。

『デ・テレグラフ』紙によると、FCユトレヒトとコレイアはすでに大筋で合意に達している。現在の最大の障害は、交渉で強硬な姿勢を見せているテルスターにある。コレイアの契約には違約金条項が含まれていないため、クラブは高額な移籍金を要求できる。そのため、両クラブの条件は現時点では依然として大きく隔たっている。

一方、FCユトレヒトは他の選択肢も温めている。FCヴォレンダムのリック・クルイスや海外からの候補者も最終選考に残っている。とはいえ、現時点ではコレイアが一歩リードしている。

AZもコレイアの移籍先候補として名前が挙がっているが、その関心はそれほど具体的ではないようだ。現在、注目は主にFCユトレヒトに集まっており、同クラブでは彼がヤンスの後任として最有力候補と見なされている。そのため、今後数週間が彼の将来にとって極めて重要となる。

コレイア自身は、こうした動きに対して冷静な姿勢を崩していない。「どこまで話が進むかは分からないが、現時点ではそれは重要ではない」と彼は語った。「今のところ、私の焦点はテルスターだけにある。ここが、私が実際に影響力を行使できる場所だから、ここで働くことはとても楽しい。」