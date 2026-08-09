アンソニー・コレイアにとっては不本意な船出に。FCユトレヒトはFCフローニンゲン戦で立ち上がりが遅れた。

アントニー・コレイアのFCユトレヒト監督としての期間は黒星スタートとなった。ユトレヒトは敵地でFCフローニンゲンに1-2で敗れ、公式戦デビューを勝ち点3で飾ることはできなかった。

開始10分以内にウィルムソンが先制点を挙げた。アンヘル・アラルコンを経由してボールがユトレヒトの守備陣の背後に抜けると、FWはGKミヒャエル・ブロウワーとの1対1を冷静に制し、1-0とした。

立ち上がりにはヨアン・カトリーヌがすでに決定機を迎えたが、エティエンヌ・ファーセンの好守に阻まれた。26分にはユトレヒトが再び大きなチャンスを得る。今度はアラルコンが抜け出したが、彼もGKを破ることはできなかった。

その後はフローニンゲンが主導権を握り、ユトレヒトはやや低い位置に構えながら、主にカウンターから脅威を与えようとした。ただ、それが大きな決定機につながることはほとんどなかった。両チームともネットを揺らしたものの、ウィルムソンとダニ・デ・ウィットのゴールはオフサイドで取り消された。

後半に入ると、フローニンゲンは鋭い入りを見せた。トム・ファン・ベルヘンがブロウワーの頭上を抜く巧みなループシュートでリードを広げ、2-0とした。北部の誇りはその後も優勢を保ち、ほとんど隙を見せずに試合をコントロールした。

ユトレヒトの反撃弾よりも先に、フローニンゲンの3点目が生まれそうな流れだった。それでも終了10分前、アドリアン・ブレイクが試合に緊張感を取り戻した。2-1。ダフィ・ファン・デン・ベルフがファーセンとの1対1で落ち着いてプレーし、ボールを外のウインガーへ横に送ると、そのまま反撃の1点を難なく押し込んだ。そのほんの数分後には、アラルコンが同点弾に向かっているように見えたが、フローニンゲンのGKが間に合って阻止した。

ディック・ルッキーン率いるチームは失点後、目に見えて動揺し、落ち着きを欠いていた。80分以上にわたって何の問題もないように見えていたなか、終盤はフローニンゲンのサポーターにとって一気に緊迫した展開となった。それでもコレイアとその選手たちは追加点を奪えず、北の地で黒星スタートとなった。