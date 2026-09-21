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ライブ
imago-sport-1083555602.jpgANP
Bart DHanis
翻訳者：

アンソニー・コレイアにさらなる頭痛の種　FCユトレヒト、練習試合で0-4敗戦

ユトレヒト

FCユトレヒトは月曜午後、スポルトパルク・ザウデンバルフでアルメレ・シティと練習試合を行った。アンソニー・コレイア率いるチームは大敗を喫し、0-4で敗れた。

この一報は『アルヘメーン・ダフブラット』が伝えたもので、同紙は月曜午後にFCユトレヒトでピッチに立った選手の名前も把握している。

ドムスタデリンヘンは新戦力セルヒオ・パットをGKに据えてスタート。5バックは左から順に、フィゴ・プランティンハ、ヤコフ・メディッチ、フース・オファーハウス、ネヴィル・オギディ・ヌワンクウォ、ノルディン・アムラバトで構成された。

中盤ではFCユトレヒトはフェルディナント・ポールとヨアン・カトリーヌを起用。前線ではコレイアがアンヘル・アラルコン、アドリアン・ブレイク、セム・ファン・ダインを配置した。

『AD』によると、FCユトレヒトは前半終了時点で0-1とリードを許していた。後半にはコレイアがヨングFCユトレヒトの選手をさらに投入し、スコアは0-4まで広がった。

試合を視察したジャーナリストのマルコ・ヘルリングは、パット、ヌワンクウォ、オファーハウスが良い試合をしたと伝えた。

FCユトレヒトはフリーンデンロテライ・エールディビジー開幕後、悲惨なスタートを切っている。クラブは現在15位で、7試合で勝ち点4。日曜日にはコレイアのチームがデ・カイプで0-5の大敗を喫した。

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