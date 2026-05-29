アンソニー・ゴードンがFCバルセロナに正式加入した。ニューカッスル・ユナイテッドから8000万ユーロ超で移籍し、ハンス・フリック監督にとって今夏の第1弾補強となる。

移籍金は8000万ユーロ超。ゴードンは5年契約を結んだ。

金曜夜に開かれた発表会では、流暢なスペイン語で質問に答えたゴードンに記者も驚嘆。彼は「バルサでプレーすると信じてスペイン語を学んだ」と明かした。

昨季開幕前にもスペイン語を学んでいたが、当時は移籍話はなく、今回の発表会は大きな印象を残した。

「この挑戦に備えはできている。このクラブの歴史や、このユニフォームを着てきたトッププレイヤーたちを知っている」とゴードンは続けた。「ここに来られて誇りに思う。世界最高のチームの一員になれるなんて、夢が叶ったようなものだ」

移籍に迷いはなかったと語り、フリック監督との前向きな会話がさらに意欲を高めたという。「フリック監督は素晴らしい。一緒に多くのことを成し遂げたい」

また、昨季CLで対戦したフレンキー・デ・ヨングについても言及。「バルセロナ戦では高い位置でプレスがかかり、すべてうまくいっていたが、ペドリとフレンキーに崩された」と称えた。