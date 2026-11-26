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バルセロナのアンソニー・ゴードンが、チャンピオンズリーグでクリスティアーノ・ロナウドの長年の記録を更新した。昨夏に高額の移籍金で加入したイングランド代表ウィンガーは、アゼルバイジャンでのバルセロナの圧勝を牽引し、クラブが獲得に踏み切った理由を示した。

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ゴードンが躍動、バルセロナがバクーで快勝

水曜日の夜、ゴードンはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せ、 バルセロナはバクー・オリンピックスタジアムでサバフに4-1で快勝した 。イングランド代表ウィンガーはアゼルバイジャンで2得点を挙げ、バルセロナを欧州の舞台での新たな快勝に導いた。

5月に移籍金6900万ポンドで加入したゴードンにとって、今回の2得点はスペインでの印象的なデビューシーズンをさらに彩るものとなった。当初は獲得を疑問視する声もあったが、現在は公式戦通算5得点5アシストを記録。夏の補強の中でも際立つ存在として、急速に地位を確立している。

ロナウドとベンゼマのCL記録を更新

サバフ戦での2得点により、ゴードンはチャンピオンズリーグ史上初めて、暦年の1年間に同じ国で行われたアウェー戦で6得点を挙げた選手となった。従来の最多記録は5得点で、レアル・マドリーの元選手であるクリスティアーノ・ロナウドが2013年にトルコで、カリム・ベンゼマが2022年にイングランドで達成していた。

この2得点でゴードンは、イングランド人選手がチャンピオンズリーグで単一国で挙げたアウェーゴール数の歴代最多記録も樹立した。昨季の大会ではニューカッスルの選手としてカラバフ戦でアゼルバイジャンでの4得点を記録しており、今回のゴールでさらに2得点を加えた。

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攻撃の手を緩めず、バクーで再び躍動

バクーで見せたゴードンの決定力は、今季の欧州の舞台でバルセロナを突き動かす攻撃的な姿勢を際立たせた。試合を掌握した後も攻撃の手を緩めなかったと、本人は試合終了後に強調している。「3-0でリードしていても、僕たちは攻撃をやめなかった。得点を狙い続けた。それが僕たちのスタイルで、とても重要なことだと思う」

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マン・オブ・ザ・マッチのトロフィーと2つの歴史的な記録を手にした一方、元ニューカッスルのFWはハットトリックを逃したことに少し悔しさも残ったと認めた。「 バクーは僕にとって、とても特別な場所なのだろう ……今夜もハットトリックを決めるべきだったけど、左足でそのチャンスを逃してしまった」

次はデポルティーボへの遠征、そしてマンチェスター・シティ戦

バルセロナは今週末、敵地でのデポルティーボ戦に目を向ける。ゴードンは今季の得点数をさらに伸ばしたいところだ。チームが勢いを維持するには、攻撃陣が好調を保つことが重要になる。

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その後、12月8日にはカンプ・ノウでマンチェスター・シティを迎え、欧州の舞台での戦いが再開する。記録を更新する活躍を見せているゴードンにとって、夏の加入後に迎えるもう一つの大きな試練となる。