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日曜日、ヘット・カステールで行われたスパルタ・ロッテルダム対AZは、前半を終えて1-1。スパルタの得点者はイサーク・ババディだったが、得点を挙げたにもかかわらず、ESPNの解説者アンコ・ヤンセンはPSVからのレンタル選手に厳しい評価を下した。

右サイドで先発したババディは、開始15分に先制点を挙げた。ナイメーヘン出身の21歳はペナルティーエリア内で切り返して中へ入り、GKヤリ・デ・ブッセルの下を抜けるシュートを決めた。ただし、止められるシュートだった。

「得点はした。でも、それだけだ」とヤンセンは切り出した。「それ以外は本当にひどい。彼の態度にも非常にいら立つ。どこか気の緩みがある」

「本当に何もかもうまくいっていない。ごく簡単なボールの扱いでも、どこか気取った様子があって……。この選手に優れた技術があるのは分かるが、今はそれを見せていない」

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「このシュートは決めた。ただ、デ・ブッセルの守備もよくなかったと思う」とヤンセンは語った。この得点でババディは今季のエールディビジで2ゴールとなり、アシストも3つ記録している。

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ヤンセンは、ババディにあっさりと切り返されてかわされたAZのDFウェズリー・フートも酷評。「氷上のバンビ」と呼び、「彼も動きがあまり軽やかではない。ブラム・ナイティンクを思い出したが、これはあまり褒め言葉ではない」と話した。

「動きがあまり機敏ではない。あの場面では、5メートルほどの距離で積極的にボールへ寄せるべきだったと思う。だが、あれほどバランスを崩していては、もう無理だ」とヤンセンは語った。

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スパルタの喜びは長く続かなかった。先制から2分後、マッテオ・チャベスが同点ゴールを決めた。メキシコ代表のチャベスは、前半に数少なかったAZの成功した攻撃から、左足でシュートを決めた。

「いいゴールだった。チャベスがうまく決め、ダールも足元へうまくボールを送った」とヤンセンは語った。