2カ月あまり前、レアル・マドリーの会長職を巡る大きな駆け引きが始まった際、当時の、そして最終的に続投が決まったフロレンティーノ・ペレスは、世間の注目を集める形で、「クリスティアーノ・ロナウドやカカ級の選手」に対して、ごく近いうちに非常に大きなオファーを提示すると公表した。

だが、取り沙汰されたマイケル・オリーセはバイエルンから来ず、アトレティコ・マドリーのFWフリアン・アルバレスへの正式に確認されたオファーも実を結ばなかった。ペレスが「少なくとも1億5000万ユーロ」としていた金額を、白い巨人はここまでまだ投じていない一方で、RBライプツィヒからヤン・ディオマンデを獲得した。基本移籍金は1億2500万だ。

見ての通り、オリーセ、アルバレス、ディオマンデと、いずれも純然たる攻撃的な選手だ。しかしレアルに2年前から、トニ・クロース、ルカ・モドリッチ、カゼミーロの中盤3枚の時代の終焉以降、何よりも切実に欠けているのは、国際的なレベルのアンカーである。もちろん、マドリーが移籍市場の終了までにこの大きな穴を埋める可能性は否定できない。だが、今度はディオマンデに再び莫大な金額を投じてアタッカーを補強したことで、移籍市場におけるレアルの優先順位の誤りが浮き彫りになっている。

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ロドリの断りはレアル・マドリーにとって大きな痛手

しかも、ロドリについてはここ最近、すでにすべての準備が整っていた。マドリード生まれの彼はすでに春の時点で、アトレティコ・マドリーでの過去がありながらも、白い巨人でプレーすることは想像できると伝えていた。「アトレティコでプレーしたことは、レアルでプレーする妨げにはならない。その道を歩んだ選手はほかにもいる」と彼は語っていた。

だがそのアンカーであり、W杯最優秀選手でもあるロドリは、どうやらマンチェスター・シティからバルセロナへ向かうようだ。レアルからのオファーを、代理人のパブロ・バルケーロが今回明らかにしたところによると、ロドリは断ったという。

レアルにとって、これは大きな打撃だ。ジョゼ・モウリーニョの下での再出発において、ロドリが直近の無冠シーズンを忘れさせるための決定的な要素になり得ると、ほぼ確信していた。そして今、その計画に割って入ったのが、よりによって憎き宿敵カタルーニャのクラブだった。

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ロドリのバルセロナ移籍内定は真の大ヒット

その結果、レアルはひとまず手詰まりの状態にある。キリアン・エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、そして新たにディオマンデを擁する前線の背後で試合を整える存在が、またしてもいない。現時点では、このポジションでオーレリアン・チュアメニとフェデ・バルベルデでシーズンに入ることになるが、両者にその能力が欠けていることは過去にはっきり示されてきた。

一方のバルサにとって、ロドリの移籍内定は、単に永遠のライバルであるレアルとの関係だけでなく、まさに大きな成果だ。というのも、ハンジ・フリック率いるチームは、直近リーグでレアルを2試合連続で痛めつけたうえで、再び長期離脱したフレンキー・デ・ヨングの緊急性の高いトップクラスの代役を手にすることになるからだ。さらにロドリは、30歳の彼が直近で世界王者となった複数のスペイン人選手を擁するチームに加わることになる。

それでも、このことでレアルとバルサの対立のドラマ性がさらに高まっていると指摘せざるを得ない。この衝突は歴史的に積み重なってきたもので、すでに数十ものエピソードがあるが、近年の争いは、フィーゴのバルセロナからマドリーへの物議を醸した移籍を巡る2000年代の激しい局面を思い起こさせる。

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レアル・マドリーとバルセロナの永遠の対立に新たな一幕

そこには、2023年初頭に明るみに出て以来、プリメーラ・ディビシオンの審判への信頼を揺るがしてきたネグレイラ・スキャンダルを巡る、今なおくすぶる騒動がある。この件でレアルは、バルセロナに対する刑事手続きに私訴原告として加わった。その結果、両クラブのクラシコではそれ以来、審判によるあらゆる際どい判定がネグレイラ事件というレンズの下で精査されるようになっている。

この一件は、次から次へと泥仕合を招いた。レアルの訴訟参加後、バルサ会長ジョアン・ラポルタは反撃に出て、マドリーを「体制のクラブ」と呼び、歴史的にも今日に至るまで審判に優遇されてきたと主張した。

これによって、制度的な関係は――たとえばペレスとラポルタはスーパーリーグ構想の計画で舞台裏で緊密に協力していたが――最終的に崩壊した。この同盟の終焉は、同時にクラシコ前の伝統的な会長同士の会食の終わりも意味した。さらにレアルは、VIPロッジの慣例となっていた名誉席を複数の機会で拒否した。

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レアル・マドリーはロドリの断りにどう反応するのか？

そして、アルバレスを巡る一件もあった。ペレスが記録的移籍を予告した後、レアルはプレスリリースで、アルゼンチン代表FWに対してアトレティコへ1億5000万ユーロを提示したことを認めたが、そのオファーは同じ街のライバルに拒否された。以前からアルバレスに強い関心を示していると見られてきたバルサは、これを見て面食らった。レアルが公表したこのオファーによって、26歳のその価格をおそらく意図的につり上げたのだろう。アルバレスは現在も引き続きアトレティコに所属している。

さらに忘れてはならないのが、2024年のバロンドール授与を巡る騒動の激化であり、ここ数日でまったく新たな色合いを帯びている。レアルは当時、ロドリがヴィニシウス・ジュニオールを抑えて受賞したことへの抗議として、授賞式をボイコットしていた。

こうして、2年前にはレアルにとっての赤い布だったそのロドリが、よりによってカタルーニャへ移るという今回の展開は、マドリーにとってまさに顔面への一撃だ。両クラブの対立の有害なまでの激しさには、もはやほとんど限界がない。続きがあることは確かだ。だが、レアルがスポーツ面でロドリの断りにどう反応するのかは、まだ分からない。