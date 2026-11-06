チェルシーの指揮官シャビ・アロンソが、チーム内のいくつかの注目すべき話題について語った。その筆頭はコール・パーマーをイングランド代表のメンバーから外すという決定についてであり、さらに「ブルーズ」の負傷者に関する医療面の最新情報や、今後の試合での出場状況についても明らかにした。

これは、アロンソが本日金曜日に行った、来たる日曜日のサンダーランド戦に向けた記者会見でのことだ。この試合はプレミアリーグ第10節に含まれるもので、ブルーズは勝ち点16で4位につけており、首位アーセナルとは勝ち点8差となっている。

イングランド代表監督トーマス・トゥヘルが、過去の多くの合宿を欠場したことを理由にパーマーをメンバーから外したことについて、パーマーと話をしたかどうかに関して、アロンソは「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると、次のように語った。「その件については話していない。我々の関心はすべて、日曜日に控えた試合に注がれていた。我々はコールが見せているプレーに非常に満足しているし、彼が自分の仕事を楽しみ、他の攻撃陣とも素晴らしく調和していると感じている。また、彼はチームが目標に到達するために成長し向上する手助けをしてくれている。もちろん、すべてには時間が必要だということは十分に理解している。私は彼の質、メンタリティ、そしてチームメイトへのポジティブな影響に非常に満足している」

パーマーが前回の国際試合期間の代表合宿を欠場したことや、彼が母国代表でプレーしたいという思いについて何か後悔があるかという問いに対し、スペイン人指揮官はクラブ内部での取り組みが優先事項であることを強調した。「そうした細かい点には触れていない。我々は試合を戦い、チェルシーのことだけに集中している。どうパフォーマンスを高め、彼がより試合で影響力を持てるよう手助けするかだ。我々が話すのはチェルシーのことだけだ。クラブには十分すぎるほどの仕事があり、毎週末に集中しなければならない。それこそが私が影響を及ぼし、語ることのできる領域なのだ」

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選手が現在置かれている段階についての評価や、プレッシャーへの向き合い方について、アロンソはこう述べた。「コールは良いサッカーを見せること、そしてチェルシーでのプレーを楽しむことに集中する必要がある。トッテナム戦後のレッドカードについてはすでに話をしたが、それ以外のほとんどのことは試合やサッカー、そしてどうすれば最高のプレーを見せられるかに重点を置いている」

各国代表のコーチングスタッフとの関係の在り方や、選手に辞退を求めることがあるかどうかについて、アロンソは自らの立場を明確にした。「いや、そのようなことは一切求めたことはない。選手が万全のフィジカルコンディションにあれば招集可能となるし、準備が整っていない場合には、代表の医療スタッフに適切な情報を提供し、共に判断しようとする。時には招集が選手のためにならないこともある。例えば、アンセルミーノはこの10日間でより良いトレーニングを積んだ後にアルゼンチン代表に招集された。彼にとって初招集を受けることは非常に重要なことだ。同じことが他の選手にも当てはまる」

中盤の要であるモイセス・カイセドのフィジカルコンディションについて、アロンソは次のように語った。「前回の試合の後、モイセスはいくつかの軽微な問題を抱えていた。明日はいくつかの医療面の状態を検査する予定で、カイセドもその対象に含まれている。これはふくらはぎの直接的な負傷というよりは、違和感の問題だ」

アロンソはマクサンス・ラクロワとジョアン・ペドロの2人の状況にも触れた。「2人が明日の試合に間に合うとは見込んでいない。彼らの回復の段階と、2週間の国際試合期間を経てどれだけ良くなるかを見ていくことになる。リーズ戦の前にさらに最新情報を伝えるつもりだ」

ゴールキーパー、エミリアーノ・マルティネスの最終的な状況と出場の判断については、アロンソはこう述べた。「日曜日の試合前に最後のトレーニングがあり、その時に判断を下すことになるが、彼は非常に良いトレーニングをしている。エミが復帰に向けて大きな努力を払ってくれたことは実に素晴らしい。彼の復帰は、チームの一員となるために予想されていたスケジュールよりも早まった。明日最後の検査を行い、日曜日に最終判断を下す」