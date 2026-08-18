チェルシーの新指揮官に就任したスペイン人のシャビ・アロンソが、新シーズンに向けてチームの主力コール・パルマーを最高の状態へと復調させる計画の一端を明かし、この選手の輝きこそがチーム全体の成功に不可欠な条件であると強調した。

パルマー（24歳）はスタンフォード・ブリッジでチェルシーの一員として過ごした最初の2シーズンで並外れたパフォーマンスを見せていたが、その後は調子を落とし、2025-2026シーズンにはフィジカルコンディションの低下と負傷に苦しんだ。この不振により、先ごろワールドカップに出場したイングランド代表のメンバーから外れることとなった。イングランド代表のためにユーロ2024の決勝で有名なゴールを決めてから、わずか2年後のことだった。

アロンソのもとでシーズン開幕前のプレシーズン準備をフルに消化した後、月曜日のプレミアリーグ開幕戦フラム戦を前に、この若手選手のエネルギーをどのように再充填するのかと問われたスペイン人指揮官は、英紙「デイリー・メール」が伝えた発言でこう答えた。「最初のステップは完全にフィジカル面でなければならない。選手は完全に回復し、100パーセントの準備が整っていると感じることで、初めてピッチ上で自分の持てる最大限を発揮できるのだから」

アロンソは計画の詳細をさらに説明した。「この準備状態と高いフィットネスに到達すれば、次に来るのは自信だ。彼にはシステムの有効性を感じ、自分のプレースタイルを楽しみ、戦術的な責任を理解する必要がある。コールは本当に並外れた選手であり、我々が偉大なチェルシーを見せたいのであれば、最高の状態のコールを見る必要がある。だからこそ我々は、適切なスペースと適切なタイミングで彼にボールが渡ることを保証する、強固で安定した戦術的構造の構築に取り組んでいる。そうすればあとは彼自身がプレーで違いを生み出すだろう」

パルマーは以前、ワールドカップから外れたことについて言及しており、その冷遇が自らの能力を再び証明する大きな原動力を与えてくれたと語っていた。また、トーマス・トゥヘル監督が代表メンバーからの落選を発表した直後に、アロンソが自分と連絡を取り、精神的な支えを与えてくれたことも明かしており、この気遣いは選手から大きな感謝を集めた。

2人の間で交わされた最初の対話の内容について、アロンソはこう語った。「私は彼に、このシーズンは全員にとって重要な節目であり、我々が成し遂げようとしているこの大きな一年で、君は絶大なインパクトを残せると伝えた。しかしそれ以上に大切なのは、彼に自信を持ち、自分が見せるサッカーを楽しんでほしいということだ。そして彼がそこに到達できるよう手助けするのは、我々全員の務めだ」

一方でパルマーは、負傷から完全に回復したことを認めつつ、昨シーズンは恥骨部の痛みを抱えたまま何試合かに出場していたと打ち明け、当時は「出場すべきではなかった」と語った。パルマーはこう述べている。「今はとても良い状態だ。夏に得た7週間の休暇はコンディションを取り戻すうえで大きく役立った。そして再びスタートを切る準備は完全に整っている」

なお、チェルシーは2026-2027シーズンの過密な戦いを、月曜日にアウェーでのフラム戦で幕開けし、その後木曜日にはリーグカップの2回戦でルートン・タウンをホームに迎え、さらに日曜日にはプレミアリーグでブライトンと対戦する。