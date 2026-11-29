共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナのスター、フェルミン・ロペスが、再びイングランドのクラブの移籍市場における関心の的として浮上している。

広告

『スポルト』紙は、『デイリー・スポーツ』と『トップスキルズ・スポーツUK』が報じた情報を引用し、フェルミン・ロペスがチェルシーの戦力強化に向けてシャビ・アロンソが獲得を目指すターゲットの一人だと伝えた。

これらのメディアが伝える案には、大きな可能性を秘めた選手の名前が含まれている。ブラジル人のエステヴァン・ウィリアンだ。トレードの一環として取引に組み込まれる可能性があるという。

伝えられているところによると、アロンソはフェルミン・ロペスをスタンフォード・ブリッジでのチェルシーにおける自身のプロジェクトで重要な選手と見なしており、獲得を円滑に進めるための方法を検討しているという。

そのブラジル人ウインガーは、ロンドンのクラブがバルセロナの関心を引くためのカードとなる見込みだ。しかし現時点で正式なオファーは確認されておらず、両クラブ間で交渉が行われているかについても、何ら確認は出ていない。

広告 広告

新たな試み

Related Topics

チェルシーがフェルミン・ロペスに魅力を感じる理由は理解できる。後方からの飛び出し、ペナルティエリアに脅威を与える能力、そして試合の流れに関与する際の活力は、中盤でさまざまな解決策をもたらす力を彼に与えている。

実際、チェルシーは2シーズン前にもフェルミン・ロペス獲得に向けてバルセロナに魅力的なオファーを提示していたが、選手本人はカタルーニャのクラブでキャリアを続けることを優先した。

広告

アロンソの希望とされるこの動きは、ハンジ・フリックの姿勢とぶつかることになりそうだ。バルセロナの指揮官はこの代表選手をチームに欠かせない存在と見なしており、退団を認める用意はないとみられる。

これが、現時点ではまだ憶測の域を出ない取引の成立に向けた、スポーツ面での最大の障害となるだろう。

広告

一方、この構図のもう一方にはエステヴァンの名前がある。『デイリー・スポーツ』によれば、19歳のブラジル人アタッカーはチェルシーで定期的な出場機会を得るのに苦労しており、それが彼の将来をめぐる憶測を呼んでいる。

しかし同紙は重要な点も指摘している。アロンソが公の場でこのブラジル人選手を擁護し、チームで重要な役割を担うことになると明言しているというのだ。

広告

ウインガーかMFか？

さらに、エステヴァンはウイングでプレーする一方、フェルミン・ロペスは中盤から攻撃に厚みをもたらし、ゴール前での存在感を発揮する。

広告

ブラジル人選手が加入すれば前線に新たな選択肢が生まれるだろうが、それだけでバルセロナの同選手が担う役割を補えるわけではない。カタルーニャのクラブは、この動きがチーム全体に及ぼす影響を見極める必要があるだろう。

こうしてフェルミン・ロペスは、再び移籍市場のうわさの中心に立たされている。アロンソが関心を寄せているとされること、そしてエステヴァンを取引に含める可能性は、注目すべき移籍劇の輪郭を描き出しているが、現時点ではまだチェルシー周辺から発せられた意向表明にすぎない。