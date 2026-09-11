ポルトガル代表のペドロ・ネトが、この金曜日にチェルシーとの契約を延長し、ロンドンのクラブでのキャリアを2032年まで継続することとなった。従来の契約はまだ5年間残っていたが、両者が今後もパートナーシップを続けていく意思を示す動きとなった。

チェルシーは、2024年に約6000万ユーロでウォルバーハンプトンから加入したネトの契約延長を発表した。一方、選手本人はクラブでのプレー継続に喜びを表し、公式声明で次のように語った。「素晴らしい瞬間だ。ここはまるで自分の家のように感じるし、ここでさらに多くのタイトルを勝ち取りたい」

チェルシーでの2シーズンで、26歳のネトは135試合に出場し、21ゴールを挙げ、19アシストを記録。UEFAカンファレンスリーグ制覇と、2025年のクラブ・ワールドカップ制覇に貢献した。

今シーズンについては、ネトはシャビ・アロンソ監督の下でチェルシーが戦ったプレミアリーグ3試合のうち2試合に先発出場し、1ゴールを記録している。

ネトの契約延長は、チェルシーの構想における彼の地位を裏付けるものであり、スタンフォード・ブリッジへの移籍以来チームのプロジェクトの主軸となった攻撃陣の一員を長期にわたって確保したいというクラブの意向を反映している。