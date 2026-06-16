夏の移籍市場は依然として騒々しい。レアル・マドリードがマルク・コクーリャを獲得してから数日後、チェルシーがスペイン人DFアルバロ・カレラスの動向を監視し始めた。カレラスは今夏、マドリードを離れる可能性がある。

英メディアのサイモン・フィリップス記者が報じ、スペイン紙『AS』も裏付けた。 カレラスはチェルシーが左サイドバックの補強候補として検討している選手の一人だという。

現時点では調査段階であり、チェルシーは契約の可能性を模索している。

新監督のチャビ・アロンソは、レアル・マドリード時代を知るカレラス獲得の有力な推進者だ。 マンチェスター・ユナイテッドU-23でのプレー経験があり、2022-2023シーズンはリーグ1のプレストン・ノース・エンドでレンタル移籍していたため、プレミアリーグの環境にも適応しやすいと踏んでいる。

なお、カリーラスはレアル・マドリードから正式な説明を受けていない。

コクーリャとのポジション争いではジョゼ・モウリーニョ監督の信頼が厚いが、フアン・ガルシアも候補に残っている。

レアル・マドリードは巨額支出の穴埋めのため、今夏に左SB3人のうち1人を放出する見込みだ。

チェルシーはブラジル人DFディネールを1000万ユーロ、ポルトガル人DFジョバンニ・クエンダを5100万ユーロで獲得済み。カレラスには新天地で再出発の機会を与える構えだ。