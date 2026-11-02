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バルセロナの左サイドバック、アレハンドロ・バルデは、ハンジ・フリック監督の下で序列が下がったことを受け、今冬の移籍市場でカンプ・ノウを去ることにますます前向きになっている。23歳のバルデが不満を募らせる中、1月にイングランドへ移籍する可能性を見据え、マンチェスター・ユナイテッドを含むプレミアリーグの複数の獲得希望クラブが動向を注視している。

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スペイン人DF、今冬の退団を検討

『ムンド・デポルティーボ』によると、バルデは定期的な先発出場の機会を得て自信を取り戻すためには、幼少期から所属するクラブを離れなければならないと受け入れている。ムンド・デポルティーボ。守備陣の負傷者が出たことでパリ・サンジェルマン、レアル・マドリー、アラベスとの試合に途中出場したものの、今季はジョアン・カンセロとシャビ・エスパルトの後塵を拝し、まだ先発出場がない。コーチ陣は、バルデには集中力を欠く場面があり、プレスをかけるタイミングも見誤っていると考えている。

率直な公の評価に傷ついたアカデミー出身DF

土曜日のアラベス戦を前に、フリック監督はバルデに厳しい評価を下した。「バルデは今、自分のプレーに必要な自信と確信を欠いている。そしてDFは極めて重要だ」

この発言は、9月15日にフリック監督が示した支持的な姿勢とは大きく異なる。当時、ドイツ人指揮官は「彼にも、全員にも満足している。どのポジションにも3人の選手がいる。そのすべてを管理することが最も難しい」と述べていた。

その1カ月後の10月16日にも、フリック監督は同様に語っていた。「彼にとって簡単な状況ではないが、非常によく練習している。それがまず必要なことだ。あのポジションにはエスパルトとカンセロがいる。バルデにとって理想的な状況ではないだろうが、彼はプロとして取り組んでいる。それが私の望むことだ。こういう状況では、準備ができていることを証明しなければならない。彼はそれを実践している」

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尊敬を集めるチームメートが戦術上の判断に異議

バルデは、マルク・カサドやエクトル・フォルトがフリック監督から直接電話を受けたのとは違い、自身が構想の中心から外れていることをメディア向けの説明を通じて知り、特に不満を感じている。クラブに16年間在籍してきたDFは、ベテランのチームメートが、バルデを本来のポジションから外す戦術練習に疑問を呈したことで、さらに不満を募らせた。同じポジションを争うカンセロが、意外にもロッカールームでバルデを声高に支持している一方、バルデは親友アンス・ファティが経験したようなキャリアの停滞を避けようと決意しており、ロナルド・アラウホと同様の形での退団を望んでいる。

バルセロナ、完全移籍を要求

昨夏にはマンチェスターの両クラブがバイエルン・ミュンヘンとともにバルデについて問い合わせた。マンチェスター・ユナイテッドが動向を注視するなか、バルデもイングランドで自身の力を試したいと考えている。新年までに出場時間が大幅に増えない限り、23歳のDFはシーズン途中に届くオファーに積極的に耳を傾ける見通しだ。ただし、バルセロナはレンタル移籍を認めるのではなく、守備陣への再投資に充てる資金を必要としているため、獲得を狙うプレミアリーグのクラブは完全移籍の資金を用意しなければならない。