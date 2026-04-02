「アレッサンドロ・バストーニは自身の安全のため、直ちにイタリアを離れるべきだ」

元イタリア代表のジュゼッペ・ベルゴミ氏がラジオ・ネラズッラで、アレッサンドロ・バストーニはイタリアを去るべきだと述べた。インテル所属のこのディフェンダーは、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦での惨敗後、国内で批判の的となっている。

バストーニは、ワールドカップ出場をかけたプレーオフ戦を控えた時点で、すでにイタリアのファンからあまり好かれていなかった。このインテル所属のディフェンダーは、先月行われたユヴェントスとの「デルビー・ディタリア」（3-2で勝利）において、ひどいシミュレーションを行い、その結果、ピエール・カルルが2枚目のイエローカードを受けて退場となった。





ボスニア戦では、1-0とリードしていた状況で突破してきた選手を倒し、退場を命じられた。イタリアは10人でのリードを守り切れず、試合終盤に1-1の同点ゴールを許してしまった。

結局、ワールドカップ出場権をかけた戦いは120分の延長戦の末、PK戦に突入し、ボスニアが勝利を収めた。

「今、彼は自身の安全のためにイタリアを離れなければならない。我々は並外れた才能、現代サッカー屈指のディフェンダーを失うことになる」とベルゴミは語り始めた。「非常に残念だが、彼自身の利益のためにも、海外のクラブを探す必要があるだろう」

ベルゴミはキャリアのすべてをインテルで過ごした。1982年にはイタリア代表としてワールドカップを制し、代表戦通算81試合に出場している。



