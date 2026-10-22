アレックス・パストールが明かす「フェイエノールトでは今、いろいろなことが起きている……何が何だかさっぱり分からない！」

アレックス・パストール氏が、レアル・ベティス戦でのフェイエノールトの戦いぶりを厳しく批判した。現在はクラブを率いていない同監督は、特にジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの選択が理解できないとして、その疑問を率直に口にしている。

フェイエノールトは水曜夜、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でレアル・ベティスに0-1で敗れた。試合開始から約1時間が経過したところで、イスコがPKからこの試合唯一のゴールを決めた。

翌日、ロッテルダムのクラブの戦いぶりはZiggo Sportのスタジオで詳しく取り上げられた。「フェイエノールトを見ると、ある種の勢いに乗っているはずなので、残念に思います」とヤン・ファン・ハルスト氏は分析を始めた。

「でも昨日は、その勢いが少し欠けていたように感じました。やや様子見の姿勢でした」とファン・ハルスト氏は続けた。「もちろんベティスは良いチームですし、決して過小評価してはいけません。ただ、前に出る際にもう少しエネルギーがあると期待していました。先制されてからは、それが少し戻ってきましたが」

パストール氏もファン・ハルスト氏の批判に全面的に同意し、フェイエノールトの回りくどい攻撃にも不満を示した。「特に感じたのは、彼らのプレーが複雑すぎるということです。ボールを持つと、横パスやバックパスが非常に多い」と同監督は指摘した。

「それは多くの場合、前線でパスを受ける選手がうまく動けず、背後のスペースへも抜け出せていないからです」とパストール氏は語った。「でも、特に守備で起きていることは、私には本当にまったく理解できません……」

パストール氏によると、フェイエノールトはアニス・ハジ・ムーサを2トップの一角に置いた4-4-2の形で守ろうとしており、その際、ギバイ・ゼヒールがたびたび右サイドのエリアに入っていたという。「どういうわけか、彼らは守備の中央に常に1人を余らせようとするのです」と説明した。「その結果、ゼヒールが右サイドバックに、バレンテが左サイドバックに入ることがあります」

「そうすると6人が横一列に並びます。それでも相手はフリーの選手を見つけられるのです」とパストール氏は語る。同監督によれば、フェイエノールトは4人ずつの2ラインを組めば、もっとシンプルに守ることができ、相手のパスコースを塞ぐ選手も十分に確保できるという。「私には非常に理にかなわないことに思えます」とパストール氏は語った。「ですから、とても期待外れでした」