アレックス・クロースはもううんざりしており、アヤックスをめぐる「小さな嘘」を世の中から一掃しようとしている

アレックス・クロース氏は、アヤックスに関する報道、特にレンタル移籍中の選手たちに関する報道に対して激しく反論した。ジョルディ・クライフ氏に職務を引き継ぐ退任予定のテクニカルディレクターによると、クラブとレンタル移籍中の選手たちとの連絡状況などについて、不正確かつ過度に否定的なイメージが描かれているという。

クロース氏は、アヤックスとの連絡がないと主張する複数のレンタル選手の発言は事実と異なると述べている。彼は、必ずしも完璧ではないにせよ、確かにコミュニケーションは行われていると強調する。「世の中には、あまりにも多くの小さな嘘が流され、書かれている」と、アヤックスの退任するテクニカルディレクターは語る。

同役員は、たった一つのインタビューがクラブ内でいかに急速に大きな波紋を呼ぶかを説明する。「そうすると、その話がすべてのチャットグループで広まり、誰もが『どうしてこんなことが？』と疑問に思うのです」と彼は説明する。クロース氏によれば、そのような場合、彼は直ちに当該選手との接触があったことを証明できたという。

最近、ジェラルド・アルダース、トリスタン・グイヤー、ディース・ヤンセ、ニック・フェルシューレン、アフメトカン・カプランなど、複数の名前が取り沙汰された。彼らはレンタル期間中、アヤックスとほとんど、あるいは全く連絡を取っていなかったとされる。クロース氏はその見方を否定し、事態が白黒つけすぎていると指摘する。

「すべてが完璧だとは言わない。改善の余地はあるし、おそらく改善すべきだろう。それは正直に認める」と彼は続ける。「しかし、現在報じられているほど否定的な状況ではないのが実情だ」

その延長線上で、クロース氏はアヤックスを取り巻くより広範な傾向を指摘する。クラブは常に厳しい監視下に置かれており、その結果、あらゆる細部が過大に拡大されている。「些細なことが大問題に、それもネガティブな大問題にされてしまう」と、同役員は語った。

選手や新加入選手のサポートに関しても、クロース氏は、一般的に描かれるイメージとは現実が異なると指摘する。彼は例として、内部では確かにサポートや語学教育、住居の手配に携わるスタッフがいることを挙げている。「常に完璧とはいかないが、これを適切に組織化するために本当に懸命に取り組んでいる。」

クロースは、アヤックスが早急に落ち着きを取り戻すことを願っている。「アヤックスがPSVやフェイエノールトほど穏やかになることは決してないだろうが、こうした絶え間ない騒ぎはアヤックスの前進を妨げ、私たちが常に最大限の力を発揮できない原因となっている。」