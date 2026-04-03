『Kale & Kokkie』との対談で、アヤックスを退任したテクニカルディレクターのアレックス・クロースは、フランチェスコ・ファリオリとの関係について詳しく語った。クロースはこの情熱的なイタリア人監督を招聘したが、成功を収めたシーズンを経て、この名将との別れも迎えた。

「ファリオリ監督のシーズンは、今や『素晴らしい』と評されています」と、クロースは動画の中で振り返る。「これはフランチェスコに対して否定的な意味を込めた言葉ではありません。今でも彼とは非常に良好な関係を保っているからです」

「先週末も彼とじっくり話したし、近々ポルトに行く予定だ」と、退任したテクニカルディレクターは明かす。ファリオリは昨シーズンからFCポルトで指揮を執っており、ポルトガルでのリーグ優勝に向け快進撃を続けている。

「その点に関しては全く問題がない。特定の方面から、彼と私が喧嘩していたとか、彼がもうアヤックスにいないのは私のせいだと示唆されることがあり、それが時々腹立たしい。まあ、ふざけるな。そんなことは絶対にない！」

「しかし、オランダでは外国人監督は常に不当な扱いを受けている」とクロースは主張する。「シーズン中、彼の戦術に対して多くの批判があった。」

「それは内部からも外部からも、あらゆる方面からの批判だった。彼もそれに無関心ではなかったと気づいた。私の思い込みだったが、外国人スタッフは自分たちの周りで何が起きているのか把握できていないのだと思っていた。」

ファリオリはアヤックスでの1年を経て去っていったが、それは居心地が悪かったからではなく、むしろその逆だったとクロースは認める。彼は、アヤックスの財政状況により、初年度の成功に匹敵する成果を上げるためには『フーディーニのような手品』を披露しなければならないのではないかと懸念していたのだ。

「彼は『10月か11月には、君が僕を解雇することになるかもしれない』と言った」とクロースは語った。「今年は何とか全力を出し切ることができたが、主力選手たちが去ってしまう可能性がある。ブライアン・ブロッベイやケネス・テイラーのような選手たちだ」

ファリオリにとっては「総合的な判断」だった。「彼は『自分には無理だ』と思ったんだ。今の成果を、もう1年維持することはできないだろうと」クロースは、このイタリア人監督の退任についてさらに詳しく語る。

「例えば料理人について、冗談交じりに言われていることがある」と、彼はファリオリが推進しようとしたプロ化を指して言及した。「実のところ、フランチェスコはそれが『指をパチンと鳴らすほど簡単』だと思っていたのだ。」

「彼はトルコなど、それがより容易な国で働いてきた。オランダの実情や法制度では、人を交代させるのはそれほど簡単ではない。さらに、当時は50人が解雇される予算削減の真っ最中だった。」

ファリオリにとっては、そのすべてがあまりにも遅すぎた。「我々は誰かを採用したが、その人にはまだ2ヶ月の解雇予告期間があった。『もっと早く来られないのか？』とファリオリは尋ねた。いいえ、それは無理だ。難しいのは、彼にとってそれが一種の不可解なことだったということだ。」