共有 GOALをGoogleでフォロー

アレクシス・マクアリスターは、プレミアリーグでの重要な勝利を受け、リヴァプールのチームメイトに勢いを緩めないよう呼びかけた。アルゼンチン人MFはセルハースト・パークでの勝利で主役級の活躍を見せ、リヴァプールは良い形で代表ウィークに入った。

広告

マクアリスターが今季リーグ初ゴール

リヴァプールは代表ウィークを前に、日曜日にセルハースト・パークでクリスタル・パレスを3-1で下し、最高の形で中断期間を迎えた。マクアリスターが序盤に正確なヘディングで先制点を挙げると、フロリアン・ヴィルツとアレクサンデル・イサクも得点。終盤にエディ・エンケティアにPKを決められたものの、リヴァプールは勝ち点3を持ち帰った。

今季のリーグ戦初ゴールを振り返ったマクアリスターは、セットプレーから得点できた喜びを語った。「うれしいよ。プレミアリーグでは今季初ゴールだけど、チャンピオンズリーグでは2得点しているし、別の大会でも決めている。だから得点できるのは素晴らしいことだ。特にセットプレーから決められたのはうれしい。そういう形が好きだからね。周囲の人たちやコーチングスタッフも、僕がそれを好きだと分かってきていると思う」とMFは『BBCスポーツ』に語った。その発言をクラブの公式サイトが引用している。

アルゼンチン代表MFは、特にセットプレーに関して、チームが技術面で進歩したことにも言及。最近の守備での失点から学んだと認めた。「僕たちはセットプレーに取り組んでいるし、その重要性を分かっている。先日はセットプレーから3失点して試合に負けた。今日はセットプレーから得点して勝った。だからこそ、その重要性を理解している。特に今のサッカーではそうだし、プレミアリーグはますますフィジカルが重要になっている」と付け加えた。

セルハースト・パークで示した守備の粘り強さ

ロンドン南部でのアウェイ戦に勝つのは容易ではない。マクアリスターは、手ごわいクリスタル・パレスを相手に踏ん張った守備陣をすぐさま称えた。スコア上は快勝に見えるが、チームの粘り強さが大いに試される試合だったと指摘。午後を通じて相手の圧力に耐えたセンターバックを特に評価した。

広告 広告

「難しい試合だった。クリスタル・パレスの本拠地に来れば、いつも難しい試合になると分かっている。彼らはとても良いサッカーができるけど、僕たちはペナルティーエリア内をかなりうまく守れたと思う。特にセンターバックの2人は本当に、本当に良かった。でも難しかったよ。プレスをかけようとしてもうまくいかない時があり、相手にそこを突破されてチャンスを作られた」とマクアリスターは説明した。

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

違いを生み出し続けるアリソン

リヴァプールの勝利を支えた大きな要因の一つは、今回もゴールを守ったアリソン・ベッカーの存在だった。ブラジル人GKは重要な場面で何度も見事なセーブを見せ、ホームチームの得点を防いだ。マクアリスターによると、特に前半の素晴らしいセーブの後には、相手選手もリヴァプールの守護神の技量を信じられない様子だったという。

「彼は本当にすごい。特に前半、［鎌田大地］のシュートを止めたセーブはね。鎌田はあのセーブを信じられなかったようで、僕にそう話していた。でも、それが彼なんだ。素晴らしいGKだし、人としても素晴らしい。彼のことを本当にうれしく思うよ」とMFは語った。

広告

水準を維持するために

今回の勝利は代表ウィークを迎えるチームに勢いをもたらすが、マクアリスターはチームが完成形に達したとは考えていない。今後の厳しい日程に備えるため、これからの数週間を活用しなければならないと強調し、戦術面にはまだ大きな改善の余地があると認めた。27歳のMFが重視するのは、個々の試合結果だけでなく、長期的に安定した戦いを続けることだ。

「間違いなくそうだ。本当に、本当に重要なことだよ。特に代表ウィークを控えていたから、それが僕たちの目標だった。勝つことは本当に大事なので、結果には満足している。でも、まだ完璧には程遠いから、改善し続けなければならない」と締めくくった。