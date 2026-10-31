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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、アレクシス・マクアリスターのアンフィールドでの長期的な去就を巡る不透明感の高まりについて見解を示した。マクアリスターは今後もクラブでプレーしたいと公言しているものの、報道によれば、戦術面の刷新の一環として今夏に退団する可能性があるという。

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中盤の再編でマクアリスターの去就に不透明感

リヴァプールは今季終了後、中盤の大幅な刷新を計画していると報じられている。そのため、クラブはマクアリスターに新契約を提示しないと伝えた。

27歳のマクアリスターとリヴァプールの契約は2028年まで残っているが、2027年夏の退団は現実的な可能性とみられている。報道によると、リヴァプールは新たなセントラルMFを少なくとも1人獲得するため、多額の資金を投じる準備を進めており、アルゼンチン代表MFが退団する可能性も出てきた。

先行き不透明な中、イラオラ監督はアルゼンチン代表MFの献身を称賛

マクアリスターは失望を公にした。9月上旬に行われたリヴァプールとアトレティコ・マドリーのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、アルゼンチン代表MFは「クラブは私に新契約を提示できる状況にないと知らされた。もちろん、とても、とても悲しい」と語った。

しかし、イラオラ監督はこの状況の前向きな面に目を向けた。リヴァプールの指揮官は、新契約を提示されなかったにもかかわらず、ワールドカップ優勝経験を持つマクアリスターがチームに変わらず尽くしていることを強調した。

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「君が言及した（アトレティコ・マドリー戦前の）記者会見には、彼の後に私も出席した」とイラオラ監督は語った。「そこで最も重要だったのは、彼がここに残りたいと望んでいることだ。我々を助け続けられるよう、最高の状態でいたいと思っている。そうだろう？」

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イラオラ監督はさらに、「これまでの実績を持つ選手が、自分の意向を明確にしてくれるのは我々にとって非常に良いことだ。私は彼を高く評価しているし、彼はトッププレーヤーだ」と付け加えた。

リヴァプールにとって重要であり続ける戦術理解力

移籍の可能性が浮上しているものの、マクアリスターはイラオラ監督の当面の構想に欠かせない存在だ。指揮官は、元ブライトンのマクアリスターが持つ戦術理解力とピッチ上でのリーダーシップを高く評価している。

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「いつも言っているが、マクアリスターは試合全体を理解している」とイラオラ監督は説明した。「自分のポジションに求められることだけでなく、全体で何が起きているかを理解している。

「時には、試合中に真っ先にチームメートの動きを修正する。隣にいる選手だけではない。何が起きているかを理解しているのは、非常に優れた資質だ」

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王者アーセナルをアンフィールドに迎える

リヴァプールは契約を巡る騒動を脇に置き、日曜日にプレミアリーグ王者アーセナルを迎える準備を進めなければならない。ホームで王者を相手に重要な結果をつかむため、マクアリスターは中盤で重要な役割を担うとみられている。