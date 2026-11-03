アレクシス・マクアリスター、リヴァプールから契約更新の予定はないと告げられたと明かす。「つらい」通告に

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アレクシス・マクアリスターは、昨季リヴァプールから契約を更新する予定はないと伝えられたことを明かし、その知らせはつらく、不快だったと認めた。2028年夏まで契約を結んでいるアルゼンチン代表MFは、アンフィールドに残ることが何よりの望みだと強調。クラブ内部で最近起きた変化を踏まえ、今は何が起きてもおかしくないと考えている。

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マック・アリスター、契約に関するつらい知らせを明かす

マック・アリスターは今季、アンドニ・イラオラ監督の主力の一人としてプレーし、チャンピオンズリーグの3試合で挙げた3得点を含む計4得点と、1アシストを記録している。しかし、現行契約は2028年夏に満了する一方、新契約に向けた進展はなく、長期的な去就は不透明なままだ。

自宅でアルゼンチン人ジャーナリストのガストン・エドゥル氏の取材に応じたマック・アリスターは、こう語った。「まず、もちろんファンからの愛情を感じているし、それは僕にとって素晴らしいことだ。リヴァプールのようなクラブで、これほど評価してもらうのは簡単なことではない」

マック・アリスター、新契約に対するリヴァプールの方針を明かす

アンフィールドで過ごしてきた時間を振り返り、契約の話題に移ると、こう続けた。「ここでの日々をとても楽しんでいる。もちろん、このクラブでプレミアリーグのタイトルを獲得したことは特別だし、ファンも忘れないことだ。僕の契約は残り1年半という状況にある」

「昨季、少なくとも今のところ、クラブには契約を更新する考えがないと告げられた。もちろん、それはつらく、不快な状況だった」。マック・アリスターは2023年夏、約4500万ポンドでブライトンからリヴァプールに加入した。

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マック・アリスター、リヴァプールでは「何が起きてもおかしくない」

契約を巡る状況にストレスを感じたり、落胆したりしているかと問われ、マック・アリスターは答えた。「そこまでではない。結局のところ、このクラブで過ごせる時間はまだあったし、今もあるからね。僕が何より望んでいるのは、ここに残ることだ」

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「実際、今は監督が代わり、スポーツディレクターも代わった。新たな投資家もクラブに加わろうとしている。だから、今は何が起きてもおかしくない状況だと思う。今後どうなるかは分からない。ここでとても幸せで、心から楽しんでいると、ずっと言ってきた。どうなるか見てみよう」

マック・アリスターとリヴァプール、今後は？

リヴァプールはすでに、3月に新契約を結んだライアン・フラーフェンベルフとの契約を2032年まで延長しており、ドミニク・ソボスライも2031年までクラブにとどまることを約束している。マック・アリスターにはレアル・マドリーへの移籍も取り沙汰されている。

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今は明日のチャンピオンズリーグ、フェネルバフチェとのアウェー戦に集中する。リヴァプールは日曜日のアーセナル戦での敗戦から立ち直りを図る。