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報道によると、リヴァプールが中盤の選手層を大幅に刷新する計画を立て始める中、アレクシス・マック・アリスターが近い将来に退団する可能性が高まっている。今季際立った活躍を見せているアルゼンチン代表MFは、マージーサイドの名門クラブに尽くしてきたにもかかわらず、新契約のオファーがないことに失望を表明している。

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リヴァプール、中盤の大改革を計画

リヴァプールは2027年夏、マクアリスターの放出に傾いていると報じられている。27歳の同選手は2028年までリヴァプールとの契約を残しているものの、新たな契約はまだ提示されておらず、退団が現実的な可能性とみられている。

リヴァプールは今季終了後、中盤の大幅な再編を計画している。スカイ・スポーツ・スイスによると、リヴァプールは中盤に少なくとも1人の新戦力を迎えるため、多額の資金を投じる用意があるという。

この補強計画により、マクアリスターの契約延長の希望は受け入れられない見通しだ。ワールドカップ優勝経験を持つ同選手にはクラブの方針が伝えられており、退団の可能性が高まっている。

リヴァプール、契約方針を堅持

マクアリスターは今季、リヴァプールで際立った活躍を見せる選手の一人で、公式戦12試合で4得点を記録している。夏の移籍市場で退団の機会を断っていたこともあり、その好調ぶりから契約更新が期待されていた。

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しかし、クラブ首脳陣は契約延長を提示しない方針を選んだ。アルゼンチン代表のマクアリスターは引き続きリヴァプールでプレーすることを望んでいるが、長期的な将来についてはすでに決断が下されたようだ。

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リヴァプールが中盤の新たな補強候補を積極的に追い、シーズン終了後に向けて多額の資金を用意する中、マクアリスターのチーム内での立場はますます不透明になっている。

マクアリスター、契約を巡る不満を明かす

マクアリスターはこの状況への失望を隠していない。今季のチャンピオンズリーグ初戦となるアトレティコ・マドリー戦を前に、チームメートが契約を更新する姿を見て、自分は報われていないと感じたことを認めた。

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「クラブは僕に新たな契約を提示できる状況にないと知らされた。もちろん、とても悲しい」とマクアリスターは明かした。「僕がこのクラブのために、毎日の練習で100％の力を注いでいることは、誰もが分かってくれると思う」

さらに「ドミニク・ソボスライとライアン・フラーフェンベルフが契約を更新するのは、とてもうれしい。彼らにはその価値があるからだ。でも同時に、自分には契約更新がなかったことが悲しい。もちろん、まだ時間はある。ファンは心配しなくていい。最後の日まで100％の力を注ぐ」と続けた。

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その後、直近のチャンピオンズリーグのビジャレアル戦で2得点を挙げて勝利に貢献したマクアリスターは、先の発言について説明した。「ああ言ったのは、自分の気持ちを話したかったからだ」と語り、「それはクラブの決断で、問題ない。僕はベストを尽くすし、最終的にどうなるかはこれから分かる」と述べた。

リヴァプールの今後は？

現時点で、マクアリスターはリヴァプールの中盤に欠かせない存在だ。将来が不透明な中でも、直近のビジャレアル戦での2得点は、国内と欧州での成功を目指すチームにとって、同選手が引き続き重要であることを示している。

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リヴァプールは今季の戦いに集中すると同時に、計画する中盤の大改革に向けた準備も進めなければならない。シーズン終了が近づくにつれ、マクアリスターの役割や今後の補強候補への注目は、間違いなく高まっていくだろう。